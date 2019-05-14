ЦОДД: Названа главная причина аварий на дорогах

В Центре организации дорожного движения сообщили, что основной причиной дорожно-транспортных происшествий на московских дорогах является превышение установленного скоростного режима. По мнению ведомства, нештрафуемый порог скорости следует снизить до 10 км/ч.

Такое решение поможет снизить количество аварийных ситуаций на дорогах.

Отмечается, что в 2019 году планируется ликвидировать 220 аварийных участков, в том числе изменить скоростной режим на 16 улицах Москвы. Также будет установлено более 20-ти новых светофоров и обновлены старые, созданы новые островки безопасности и организовано более комфортное освещение пешеходных переходов.

Напомним, что сейчас нештрафуемый порог скорости составляет 20 км/ч.