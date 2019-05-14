Опубликован гороскоп для знаков зодиака, которым грозит опасность в мае 2019-го

Овнам, Тельцам, Близнецам и Весам грозит опасность в мае 2019 года. Об этом говорится в гороскопе, опубликованном в российском интернет-сегменте.

Людям, рожденным под знаком Овна, астрологи посоветовали обращать внимание на мелкие детали. Если представители знака почувствуют, что выполнение того или иного дела грозит опасными последствиями, следует бросить его на полпути.

Тельцы в мае рискуют пострадать от перерасхода энергии. Им рекомендовано поберечь силы.

Близнецы в последнем весеннем месяце будут эмоционально нестабильны. Им нужно снизить творческую активность и заняться рутинной работой. Также желательно уделить время спортивным тренировкам.

Главный источник потенциальной опасности для Весов - здоровье. Представителям данного знака необходимо в мае пройти медицинское обследование организма, пишет портал nicstyle.ru.