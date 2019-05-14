В Москве злоумышленник похитил сумку с крупной суммой денег у пассажира в аэропорту

В Москве полиция по горячим следам задержала злоумышленника, похитившего сумку с крупной суммой денег у пассажира в столичном аэропорту. Инцидент произошел в аэропорту Внуково. Житель Калининграда вез в родной город крупную сумму денег – более 210 тысяч долларов США.

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По данным полиции, во время ожидания посадки на рейс летевший вместе с ним знакомый обманным путем завладел его сумкой с деньгами и сбежал в неизвестном направлении.

Подозреваемый был задержан на международном автовокзале г. Москвы при попытке покинуть столицу на рейсовом автобусе. Им оказался 26-летний житель Иркутской области, который признался в краже сумки с деньгами. При личном осмотре у него была изъята сумка заявителя.

В отношении задержанного следственным органом ЛО МВД России в аэропорту Внуково возбуждено уголовное дело. Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.