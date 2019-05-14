В городе Кирово-Чепецк Кировской области уголовное дело возбуждено в отношении учительницы одной из местных школ в связи с тем, что преподаватель систематически наносила удары 13-летнему школьнику различными предметами (указкой, металлическим прутом, шлангом).

По данным СКР, дело возбуждено по п."г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), - сообщает "СП". В настоящее время следователи СУ СК России по Кировской области проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В Южно-Сахалинске в прокуратуру обратилась мама ученицы школы № 4 после того, как учительница отругала девочку из-за невыученной песни. Аудиозапись с урока музыки была опубликована в местных СМИ. "Очень жаль, что твоих предков спасли наши люди, которые воевали. Очень жаль, что ты родилась, а другие не были спасены, и сожжены в печах", — говорила учительница.

Прокуратура уже начала проверку.