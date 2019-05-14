Петербургские тайны: икона Казанской Божией Матери

В Казанском соборе, стоящем в самом сердце Петербурга, находится чудотворная икона Казанской Божией Матери. О заступничестве Божией Матери за страну и народ подтверждают многие летописи. По ее милости совершаются многие чудеса.

История гласит, что когда Петр Великий решил открыть России выход к Балтийскому морю и начал борьбу со Швецией, он взял эту икону в «путеводительницы своему воинству и в день брани на шведов в щит и покров и, победив до конца врага помощью Богоматери, основал на реке Неве новую столицу Русского царства. А святую икону Божией Матери, как ограждение и освящение новой столицы, в сердце города поставил».









Еще в легенде говорится, что лик Казанской Божией Матери был необычно красив и светел, а сияние иконы завораживало людей.

Как утверждают старожилы Казанского собора Божией Матери, во время молебна многие исцелялись: слепые получали прозрение, хромые уходили из храма без костылей….









Икона явила огромное количество чудес и исцелений, но в 1904 году она была похищена и уничтожена. К великому счастью, с нее успели сделать несколько копий. Особо почитаются и считаются такими же чудотворные две: Московская, которая находится в Богоявленском Патриаршем соборе в Елохове, и петербургская в Казанском соборе. Она самая почитаемая в городе на Неве, ведь в Великую Отечественную войну, когда сил уже не осталось, жители блокадного Ленинграда совершали крестный ход именно с этой иконой. Возможно, поэтому город выстоял и не сдался врагу.









Анна Тимофеевна, коренная жительница города на Неве: «Я уже довольно в преклонном возрасте, но очень хорошо помню такой момент: я была маленькой девочкой, шла война, был голод. Мне все время хотелось есть и спать. Я лежала вся замотанная в мамин платок. А мамы уже не было… Умерла. Но была бабушка. Я очень хорошо помню, что было холодно, но бабушка сказала, что нужно идти к казанскому собору. Я не понимала – зачем? Но мы пошли. Ели доползли до собора. И я увидела чудо – икону Казанской Божией Матери. Увидела первый раз в своей жизни. Мне казалось, что все вокруг меня засияло светом и стало тепло. Возможно, кроме голода и страха, у меня появилась надежда. Мы выжили с бабушкой. Выжили многие блокадники, думаю, что благодаря нашей святыне».









Много существует версий о том, что стало с оригиналом иконы Казанской Божией Матери: одни утверждают, что она действительно была похищена в середине 19 века. Говорят, что ее украли ради продажи драгоценной ризы. Другие говорят, что во время кражи была копия, а подлинник до сих пор находится в тайниках церкви. Кто-то убежден, что похищенная икона была продана коллекционеру из Лондона. Разные есть версии…









От автора

К иконе Казанской Божией Матери всегда большая очередь. Мне повезло! Я отстояла всего 20 минут. Когда поднималась по ступеням к иконе, то меня словно сковал страх: святыня, перед которой преклонялись монаршие особы, а теперь я увижу это чудо так близко! Страх ушел. Я поклонилась иконе и мне стало очень спокойно. Говорят, что желания и чудеса не происходят сразу. Но я точно знаю, что икона Казанской Божией Матери помогает.

Сегодня, как и много веков назад, люди идут в этот храм, чтобы поклониться чуду на Неве.

Продолжение о тайнах Петербурга следует…