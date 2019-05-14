"Самые тяжёлые дни в моей жизни", - Юлия Доренко о смерти мужа

Накануне в четверг, 9 мая, из-за разрыва аорты умер известный российский журналист, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко. Вдова журналиста Юлия Доренко рассказала, что ей пришлось пережить.

"Очень тяжёлые дни. Самые тяжёлые в моей жизни. На резерве. Почти без сна. Держаться, держаться, держаться...Я не ожидала, что будет столько слов поддержки от знакомых и совершенно незнакомых людей", - написала девушка в Instagram.

Девушка добавила, что официального "торжественного прощания ещё не было", но она благодарна каждому, кто пришёл к зданию радиостанции "Говорит Москва" и отдали дань памяти Сергею Доренко. По её словам, люди приходили и делились своей болью и переживаниями у стен здания - "настоящее народное прощание, которое он бы оценил".

Прощание с журналистом Сергеем Доренко должно было состояться на Троекуровском кладбище Москвы в воскресенье, 12 мая, но в последний момент всё отменилось, тело отказались отдавать Юлии в связи с очередной судмедэкспертизой - передаёт "teleprogramma.pro."