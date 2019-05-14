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Соловьёв со скандалом выгнал из студии украинского эксперта

14 мая 2019, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]

Соловьёв со скандалом выгнал из студии украинского эксперта
фото: globallookpress.com

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал украинского журналиста Всеволода Непогодина из студии политической программы "Кто против?", которая идёт на телеканале "Россия 1". Российскому телеведущему не понравилось высказывание эксперта о позиции Степана Бандеры.

В эфире телепрограммы обсуждался Иосиф Сталин и его роль в истории СССР.

В ходе разговора Владимир Соловьёв заявил, что на Украине особое внимание уделяется образу Степана Бандеры, который был на стороне Адольфа Гитлера. На что украинский эксперт ответил, что Бандера выступал против сталинизма и другой альтернативы тогда не было.

Такое высказывание сразу же  вызвало негативные эмоции ведущего.

"То есть ты...у меня в студии, говоришь то, что человек имел право воевать на стороне Гитлера, потому что это - альтернатива борьбы? Пошел вон отсюда! Я даже объяснять не хочу", - с криком сказала Соловьёв.

Непогодин был вынужден покинуть студию программы.

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