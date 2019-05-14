Соловьёв со скандалом выгнал из студии украинского эксперта

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал украинского журналиста Всеволода Непогодина из студии политической программы "Кто против?", которая идёт на телеканале "Россия 1". Российскому телеведущему не понравилось высказывание эксперта о позиции Степана Бандеры.

В эфире телепрограммы обсуждался Иосиф Сталин и его роль в истории СССР.

В ходе разговора Владимир Соловьёв заявил, что на Украине особое внимание уделяется образу Степана Бандеры, который был на стороне Адольфа Гитлера. На что украинский эксперт ответил, что Бандера выступал против сталинизма и другой альтернативы тогда не было.

Такое высказывание сразу же вызвало негативные эмоции ведущего.

"То есть ты...у меня в студии, говоришь то, что человек имел право воевать на стороне Гитлера, потому что это - альтернатива борьбы? Пошел вон отсюда! Я даже объяснять не хочу", - с криком сказала Соловьёв.

Непогодин был вынужден покинуть студию программы.