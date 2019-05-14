Онкологи назвали несколько основных признаков рака кожи. Если вы заметили на коже подозрительные на вид пятна, бородавки, язвы или эрозии немедленно обратитесь к врачу. Рак кожи успешно лечится, если заболевание диагностировано на ранней стадии.

Рак кожи - одна из самых часто диагностируемых разновидностей онкологических заболеваний. Изменение цвета кожи на небольшом участке тела, увеличение или изменение формы родинки, появление новых родиной - все это признаки возможного онкологического заболевания кожи.

Врачи предупреждают, что самое опасное из них - меланома. Принято считать, что злокачественные клетки появляются на лице, на открытых участках шеи, рук, на которые чаще всего попадают лучи солнца. Но, как сообщает издание Medicalxpress, меланома может появиться даже на подошве ног.

Важно своевременно обратиться к специалисту.

Напомним, рак кожи был диагностирован у известных артистов - супругов Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина. Они прошли курс лечения. Сейчас Наталья и Виктор стараются не подвергать свои тела воздействую солнечных лучей и постоянно проверяются у медиков.