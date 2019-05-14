В Челябинской области пропали 12 и 13-летние девочки

В Челябинской обасти в понедельник, 13 мая, пропали две девочки-школьницы. Лера Малых и Катя Евдокимова живут в селе Бродокалмак Красноармейского района. Девочкам 12 и 13 лет. Вчера они вместе ушли из дома днём около 14 часов.

Домой не вернулись. Вечером родители школьниц обратились в полицию с заявлением. Детей все ночь искала полиция.

По данным источника в правоохранительных органах, раньше девочки из дома не уходили, семьи характеризуются как благополучные, сообщает портал 74.ru

Валерия Малых. Её приметы: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы темные. Была одета в темно-синие брюки, красную рубашку в белую клетку, белую кофту, черные кроссовки.

Екатерина Евдокимова: рост 136 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Была одета в синие джинсы, белую футболку, кроссовки со вставками сине-красного цвета.

Всех, кто что-либо знает о месте нахождения подростков, просят сообщать по телефону 102.