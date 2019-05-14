Минтруд предложил расширить список профессий на селе для надбавки к пенсии

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило расширить список профессий в сфере сельского хозяйства, которым положены повышенные выплаты к пенсии. Сейчас при наличии 30-летнего стажа работы в сельском хозяйстве, гражданин получает 25%-ю надбавку к фиксированной страховой пенсии по старости и по инвалидности, - сообщает kp.ru.

Минтруд предложил изменить список профессий и должностей которые учитываются в "сельскохозяйственном" стаже.

Ведомство опубликовало для обсуждения проект правительственного постановления.

Минтруд считает, что следует расширить перечень специальностей с более широким наименованием, и внести в него рабочих, которые занимались ремонтом и обслуживанием сельскохозяйственной техники и другого оборудования сельскохозяйственных организаций, - передает "Интерфакс".

Согласно инициативе ведомства, к работникам сельского хозяйства могут быть приравнены охранники и сторожа складов и кладовщики, заведующие складами и гаражами, строители сельхозобъектов, кочегары, токари, инженеры-механики и инженеры-электрики.