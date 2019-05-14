Олимпийская чемпионка скончалась, после того, как ее сбил автомобиль на Вернадском проспекте в Москве

В Москве скончалась от полученных в ДТП травм олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева. Кларе Гусевой было 83 года. Гусева, которая завоевала олимпийское "золото" в американском Скво-Вэлли в 1960 году, умерла в воскресенье, 12 мая.

Женщина переходила дорогу на проспекте Вернадского. Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин рассказал, что Клара Гусева в минувшее воскресенье возвращалась домой, переходила дорогу.

Сын олимпийской чемпионки рассказала, как погибла его мама. По его словам, на предыдущем светофоре стояли два мотоциклиста и автомобиль. Байкеры и водитель машины стали соревноваться в скорости. Мотоциклисты обогнали машину, заметили Гусеву, и смогли ее объехать, а вот машина не успела. Водитель, после того как сшиб Гусеву, не стал покидать место происшествия и вызвал скорую помощь, - передает ТАСС.

Сын и близкая подруга Клары Гусевой уверяют, что она всегда переходила дороги в положенном месте.

Сотрудники полиции утверждают, что пожилая женщина переходила дорогу на красный свет.

Гусева была еще жива, когда приехали медики. Ее довезли в больницу, где она скончалась.

Гусева победила на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх в 1960 году.