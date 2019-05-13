Чешские полицейские рассказали подробности о падении из окна свидетельницы по делу Мамаева и Кокорина

Чешские полицейские поделились подробностями трагического происшествия с Екатериной Бобковой, которая была одним из ключевых свидетелей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Один из ключевых свидетелей по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина выпала из окна

Девушка поехала на майские праздники в Прагу. Во время вечеринки в шумной компании она упала с высоты 4-го этажа. По данным местной полиции, Катя потянулась за сигаретой, не удержалась и «нырнула» вниз. При этом, как пишет telegram-канал «Baza», девушка потеряла равновесие не просто так, а из-за того, что смешала антидепрессанты с алкоголем.

Однаков друзья и родственники Бобковой не исключают варианта, когда ей могли "помочь" выпасть как месть за неугодные футболистам свидетельские показания. Тем более, что есть еще одна подробность происшествия, как утверждают свидетели, в Чехию Екатерину пригласил «очень влиятельный мужчина из России по имени Андрей». Был ли он уже допрошен – пока не известно.

Сейчас девушка находится в критическом состоянии: у нее перелом таза, ребер, контузия легких, внутричерепное кровоизлияние и другие травмы. Девушке сделали несколько операций и ввели в искусственную кому, но врачи не дают никаких гарантий.