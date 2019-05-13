//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество 13+

Один из ключевых свидетелей по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина выпала из окна

13 мая 2019, 22:38 [ «Аргументы Недели» ]

Один из ключевых свидетелей по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина выпала из окна
Фото: Instagram

Странная ситуация - один из ключевых свидетелей по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина выпала из окна. Отдых в Праге закончился для Екатерины Бобковой трагически.

Глава «Газпрома» Миллер, вам не стыдно?

Глава «Газпрома» Миллер, вам не стыдно?

Сейчас она находится в критическом состоянии: у нее перелом таза, ребер, контузия легких, внутричерепное кровоизлияние и другие травмы. Девушке сделали несколько операций и ввели ее в искусственную кому и врачи не дают нкаких гараний, пишет compromat.ws.

В день, когда Мамаев и Кокорин схватились с водителем Виталием Соловчуком и чиновником Денисом Паком, Бобкова отдыхала с футболистами. Она была единственной, кто заступился за потерпевшего водителя Виталия Соловчука, которого избили спортсмены. В своих показаниях девушка подтвердила суду, что закрывала своим телом мужчину и умоляла прекратить избиение, «потому что было жалко».

Очень удивительно, но незадолго до случившегося Катя опубликовала необычное фото в своем Instagram, где она лежит как поломанная кукла. «Я считаю - это просто гениальное фото. Оно передаёт сейчас моё состояние души на 100%. Нет, мне не грустно! У меня вообще все прекрасно. Просто состояние - упал.. умир.. встал.. отряхнулся.. пошёл дальше…И вы знает, я все же пересмотрела ещё раз эту крылатую фразу: «с волками жить, по волчьи выть», актуально как никогда. Попрактиковала я сегодня подобное отношение, и мне понравилось. Просто гениально, аж жить легче стало», - так подписала она это фото (орфография сохранена - примечание редакции).

Вот только в реальной жизни после падения она не встала... Пока... Родственники и коллеги из московского ночного клуба, в котором работала Бобкова, сейчас собирают средства, чтобы помочь девушке, которая просто работает в ночном клубе, а не играет за «Зенит». А значит у нее нет руководства, готового выплачивать баснословные гонорары даже за сидение на нарах или вручить ей золотую медаль. И теперь уже точно не будет, поскольку она единственная решилась пойти против «потерявших страх и совесть» футболистов.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

БИ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//Экономика

Работодатели смогут заплатить, чтобы не трудоустраивать инвалидов

Работодатели смогут заплатить, чтобы не трудоустраивать инвалидов

В Министерстве труда предложили новый законопроект, согласно которому работодатели получат возможность отказывать инвалидам в приёме на работу. За это компаниям придётся выплачивать определённую компенсацию.

//Общество

В Кремле повторили, что вопрос о прекращении полетов SSJ-100 - прерогатива Минтранса

В Кремле повторили, что вопрос о прекращении полетов SSJ-100 - прерогатива Минтранса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопросы о прекращении эксплуатации самолета SSJ-100 должны направляться в адрес специализированных ведомств. По его словам, это прерогатива Министерства транспорта РФ.

//В мире

Экс-глава ООС заявил, что военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Экс-глава ООС заявил, что военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Бывший командир "операции объединенных сил" генерал - лейтенант Сергей Наев заявил, что украинским военным потребуются примерно сутки, чтобы вернуть неподконтрольные Киеву территории - ДНР и ЛНР.

//В мире

Видео последствий атаки по пригороду Горловки из болгарского оружия показала ДНР

Видео последствий атаки по пригороду Горловки из болгарского оружия показала ДНР

В сети появилось видео, на котором запечатлены последствия нового обстрела поселка Зайцево, который находится под контролем властей ДНР. Ролик опубликован на YouTube-канале Народной милиции республики.

//В мире

Итальянский депутат: европейские СМИ передают ложную информацию о Крыме

Итальянский депутат: европейские СМИ передают ложную информацию о Крыме

Депутат итальянского регионального парламента Венеции Стефано Вальдегамбери в понедельник, 13 мая, заявил, что европейские средства массовой информации передают ложные данные о Республике Крым.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Рейс SSJ100 из Новосибирска был отложен на восемь часов

Рейс SSJ100 из Новосибирска был отложен на восемь часов

В понедельник, 13 мая, вылет самолета Sukhoi Superjet 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону был отложен на восемь часов. Согласно последней информации, речь идет о воздушном судне авиакомпании "Азимут".

//В мире

Автобус перевернулся в Таиланде, более 20 пострадавших

Автобус перевернулся в Таиланде, более 20 пострадавших

Утром в понедельник, 13 мая, в Таиланде перевернулся автобус. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали более 20 человек.

//Шоу-бизнес

Российская делегация прошла по "оранжевой дорожке" на открытии Евровидения-2019

Российская делегация прошла по "оранжевой дорожке" на открытии Евровидения-2019

В воскресенье, 12 мая, российская делегация во главе с певцом Сергеем Лазаревым и продюсером артиста на конкурсе Филиппом Киркоровым прошли по "оранжевой ковровой дорожке" открытия Евровидения - 2019 в Тель-Авиве.

//В мире

СМИ: принц Гарри и герцогиня Меган не имеют полной опеки над своим сыном

СМИ: принц Гарри и герцогиня Меган не имеют полной опеки над своим сыном

Журналисты сообщают, что британский принц Гарри и герцогиня Меган не имеют полной опеки над своим новорожденным сыном Арчи Харрисоном. Долгожданный первенец пары появился на свет 6 мая текущего года.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Общество

Один из ключевых свидетелей по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина выпала из окна

Один из ключевых свидетелей по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина выпала из окна

Странная ситуация - один из ключевых свидетелей по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина выпала из окна. Отдых в Праге закончился для Екатерины Бобковой трагически.

//Культура

Мединский считает что российская киноиндустрия способна конкурировать с Голливудом

Мединский считает что российская киноиндустрия способна конкурировать с Голливудом

Глава российского Министерства культуры Владимир Мединский уверен, что новые фильмы, снятые в России, имеют все шансы конкурировать с голливудскими картинами. По словам министра, отечественное кино стало гораздо качественнее и интереснее.

//Спорт

Артис Аболс: «Спортсмены сборной Латвии – ребята упорные!»

Артис Аболс: «Спортсмены сборной Латвии – ребята упорные!»

Хоккей – игра непредсказуемая! И с этим трудно поспорить. Сборная Латвии находится как на «качелях» - победа, потеря. В Братиславе латвийские хоккеисты встречались с конкурентами за попадание в четвертьфинал – сборной Швейцарии. Латвийские спортсмены стояли до последнего! Даже тогда, когда нападающий Родриго Аболс получил серьезную травму.

//Шоу-бизнес

Актёр Никита Панфилов рассказал, почему не хочет посетить Крым

Актёр Никита Панфилов рассказал, почему не хочет посетить Крым

Свой отказ посещать Крымский полуостров российский актёр объяснил своим участием в украинском телесериале. Артист заявил, что его совершенно не тянет на полуостров.

//Политика

Дональд Трамп собирается встретиться с Владимиром Путиным во время G20

Дональд Трамп собирается встретиться с Владимиром Путиным во время G20

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал, что хотел бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в рамках предстоящей в июне «большой двадцатки».

//Здоровье

Стоматологи придумали, как лечить кариес без бормашины

Стоматологи придумали, как лечить кариес без бормашины

Стоматологи из Австралии рассказали, как можно вылечить кариес, не используя для этого ни пломбировочные материалы, ни бормашину. По их словам, проблемы с зубами можно вылечить ещё до их возникновения.

//Шоу-бизнес

"За какие заслуги толстая баба в костюме жабы получает пенсию в 2 раза больше средней по стране", блогер "позавидовала" Лолите

"За какие заслуги толстая баба в костюме жабы получает пенсию в 2 раза больше средней по стране", блогер "позавидовала" Лолите

Пенсия певицы Лолиты Милявской не дает покоя скандальному блогеру Лене Миро. Она считает, что артистка получает незаслуженно высокое пособие по старости, хотя средняя пенсия по стране всего 13 тысяч рублей

//Происшествия

В самолёт Ангелы Меркель въехал автомобиль без водителя

В самолёт Ангелы Меркель въехал автомобиль без водителя

В аэропорту немецкого Дортмунда в самолёт канцлера Германии Ангелы Меркель врезался неуправляемый автомобиль без водителя. Сообщается, что в момент происшествия Меркель на борту не было.

//Общество

«Он обращался к психотерапевтам», о странной жизни помощника прокурора-любителя боли рассказал его любовник

«Он обращался к психотерапевтам», о странной жизни помощника прокурора-любителя боли рассказал его любовник

Экс-любовник убитого помощника Дмитрия Некрасова рассказал о "прокурорских оргиях" и о том, что молодой человек дважды обращался к психотерапевтам, чтобы справиться со своей страстью к боли

//Происшествия

По всей России горят леса

По всей России горят леса

За один только вчерашний день пожарным удалось ликвидировать 125 лесных пожаров, общая площадь которых составила порядка девяти тысяч гектаров. В шести регионах страны уже введён режим ЧС, а около 50 находятся в противопожарном режиме.

//Политика

Порошенко надеется на продление антироссийских санкций

Порошенко надеется на продление антироссийских санкций

Пётр Порошенко выразил надежду, что Евросоюз летом решит продлить антироссийские санкции. Действующий президент Украины объясняет это тем, что Россия якобы не выполняет минские соглашения.

//Шоу-бизнес

Собчак поддержала стремление дочерей Доренко провести повторную экспертизу

Собчак поддержала стремление дочерей Доренко провести повторную экспертизу

Ксения Собчак согласилась с тем, что дочери журналиста Доренко могут настаивать на повторной экспертизе. При этом она уточнила, что расследование смерти их отца не должно превращаться в выяснение отношений между родственниками.

//Общество

Депутаты стали оправдываться, узнав, что СМИ опубликовали материалы о якобы их втором гражданстве

Депутаты стали оправдываться, узнав, что СМИ опубликовали материалы о якобы их втором гражданстве

Депутат Государственной думы от Татарстана Айрат Хайруллин опроверг информацию о том, что у него имеется гражданство Испании. Ранее он как и другие чиновник попал в списке тех, кто имеет второе гражданство.

//Общество

Россияне готовы работать, даже если не будут нуждаться в финансах

Россияне готовы работать, даже если не будут нуждаться в финансах

Большинство опрошенных россиян признались, что согласились бы работать даже в том случае, если бы не нуждались в финансах. Кроме того, около 85% респондентов по всей стране заявили, что любят свою работу.

//Шоу-бизнес

СМИ: Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались

СМИ: Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались

Знакомые пары рассказали, что российская топ-модель Ирина Шейк и голливудский актёр Брэдли Купер окончательно закончили свои отношения. Пара была вместе 4 года, у них есть общая дочь – двухлетняя малышка Лея.

//live

«Кокорин уже не сможет ходить»

«Кокорин уже не сможет ходить»

Мамаев и Кокорин подадут прошение на условно-досрочное освобождение по прибытии в колонию, сообщил адвокат Игорь Бушманов. О том, когда футболисты выберутся из положения «вне игры», размышляет бывший вице-президент РФС Валерий ДРАГАНОВ...

//Политика

Пушков предложил Порошенко сдать свою квартиру в аренду США

Пушков предложил Порошенко сдать свою квартиру в аренду США

Сенатор Совфеда Алексей Пушков ответил на идею Петра Порошенко сдать Севастополь в аренду Соединённым Штатам и предложил действующему президенту Украины сдать американцам свою квартиру.

//Шоу-бизнес

Лазарев надеется привезти "Евровидение - 2020" в Сочи

Лазарев надеется привезти "Евровидение - 2020" в Сочи

Участник «Евровидения – 2019» от России Сергей Лазарев предположил, что в случае его победы на конкурсе следующее «Евровидение» можно провести в городе Сочи. В этом году Лазарев является одним из фаворитов конкурса.

//Новости партнеров

//В мире

Больше половины европейцев не считают Россию угрозой

Больше половины европейцев не считают Россию угрозой

Больше половины жителей Европы считают, что Россия не является угрозой для безопасности и целостности Евросоюза. В опросе поучаствовали граждане Франции, Италии, Германии, Польши, Испании, Швеции, Венгрии и Бельгии.

//Спорт

Судья Левитин: Турбин нарушения правил против Дзюбы не увидел, зато увидел недовольство нападающего и наградил его горчичником

Судья Левитин: Турбин нарушения правил против Дзюбы не увидел, зато увидел недовольство нападающего и наградил его горчичником

После завершения 28-го тура Российской премьер-лиги арбитр всесоюзной категории Владимир Левитин на сайте еженедельника «Аргументы недели» произвел традиционный разбор ошибок, которые допустили судьи.

//Политика

Зеленский в соцсети показал послание религиозных лидеров Украины к Крыму и Донбассу

Зеленский в соцсети показал послание религиозных лидеров Украины к Крыму и Донбассу

Владимир Зеленский опубликовал в Сети видео, в котором религиозные лидеры Украины обращаются к жителям Крыма и Донбасса с «посланием мира». В ролике снялись представители православия, иудаизма и мусульманства.

//Происшествия

В Лобне гироскутер стал причиной пожара в квартире

В Лобне гироскутер стал причиной пожара в квартире

В одной из квартир в подмосковной Лобне произошёл пожар из-за внезапно загоревшегося гироскутера. Ребёнок, находящийся дома во время происшествия, доставлен в местную больницу.

//Общество

Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков назовет родившихся львят именами президентов России и США

Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков назовет родившихся львят именами президентов России и США

Предприниматель, владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег ЗУБКОВ хочет назвать недавно родившихся львят именами президентов России и США. Таким образом он решил поспособствовать укреплению российско-американских отношений.

//Общество

67-летний мужчина, выходя из электрички в Крыму, получил перелом обеих голеней

67-летний мужчина, выходя из электрички в Крыму, получил перелом обеих голеней

Машинист электропоезда Севастополь – Симферополь может понести наказание за травмирование 67-летнего мужчины, когда тот выходил из электрички

//Новости СМИ2

//В мире

Киев распространил фейк о неполноценности паспортов РФ для жителей Донбасса

Киев распространил фейк о неполноценности паспортов РФ для жителей Донбасса

На Украине раздувают очередной фейковый скандал. Теперь поводом для него стало гражданство для жителей Донбасса.

//В мире

СМИ: Вашингтон запросил встречу Путина и Трампа

СМИ: Вашингтон запросил встречу Путина и Трампа

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи на переговорах может быть затронут вопрос о встрече лидеров двух стран. Позже источник близкий к Госдепартаменту США подтвердил запрос.

//В мире

Возможные направления наступления армии Украины в Донбассе определили в СМИ

Возможные направления наступления армии Украины в Донбассе определили в СМИ

Обозначены возможные направления наступления Вооруженных сил Украины в Донбассе. Об этом рассказывается в материале, появившемся некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Здоровье

Сколько чашек кофе в день можно пить без риска для сердца

Сколько чашек кофе в день можно пить без риска для сердца

Учёные рассказали, сколько чашек кофе можно выпивать в день, чтобы любимый многими бодрящий напиток не приносил вреда организму. По словам исследователей, «всё дело в умеренности».

//Авто

В ГИБДД рассказали, когда водителю можно разговаривать по телефону за рулём

В ГИБДД рассказали, когда водителю можно разговаривать по телефону за рулём

В ГИБДД рассказали, в каком случае водитель, находясь за рулём, может разговаривать по телефону. Также в Госавтоинспекции рекомендовали пешеходам отказаться от использования гаджетов в зоне проезжей части.

//В мире

Китай введет ответные пошлины на товары из США с 1 июня

Китай введет ответные пошлины на товары из США с 1 июня

Китай намерен с 1 июня 2019 года ввести ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд. Об этом говорится в заявлении Комитета по таможенным тарифам Госсовета КНР.

//Новости МирТесен

//Происшествия

На Ставрополье мужчина устроил стрельбу, пострадали двое детей

На Ставрополье мужчина устроил стрельбу, пострадали двое детей

В Ставропольском крае мужчина, находившись в состоянии алкогольного опьянения, устроил стрельбу из охотничьего ружья по знакомым. Среди пострадавших есть двое детей в возрасте 10 лет и 4 года.

//Шоу-бизнес

Группировка "Ленинград" уступает дорогу молодым, - заявил Шнуров

Группировка "Ленинград" уступает дорогу молодым, - заявил Шнуров

Известный музыкант и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, что в июне начинается прощальный тур его музыкального коллектива. Однако, певец готов выходить на сцену за 300 тысяч долларов.

//Общество

Самая красивая бабушка планеты из Украины поделилась секретами привлекательности

Самая красивая бабушка планеты из Украины поделилась секретами привлекательности

Украинка Светлана Гасс, по праву получившая титул самой красивой бабушки в мире, рассказала, как ей удаётся в 60 лет внешне не уступать молодым девушкам и выглядеть превосходно.

//В мире

Сразу после суда над Зеленским прокуратура взялась за Порошенко

Сразу после суда над Зеленским прокуратура взялась за Порошенко

Генеральная прокуратура начала досудебное расследование против пока хромой утки официального Киева, Петра Порошенко. Пока еще президента Украины обвиняют в попытке вмешательства в деятельность судей.

//В мире

Экс-спикер ДНР объяснил выгоду Зеленского от продолжения конфликта в Донбассе

Экс-спикер ДНР объяснил выгоду Зеленского от продолжения конфликта в Донбассе

Скорого завершения конфликта в Донбассе при новом президенте Украины Владимире Зеленском ждать не стоит. Такой точки зрения придерживается Андрей Пургин, бывший председатель Народного Совета непризнанной ДНР.

//Происшествия

Бронированный автомобиль и легковушка столкнулись в Москве

Бронированный автомобиль и легковушка столкнулись в Москве

В понедельник в Москве на Севастопольском проспекте столкнулись легковой автомобиль и служебная бронированная автомашина. В результате аварии пострадавших нет. Принадлежит ли автомобиль какому-то ведомству не уточняется.

//Политика

Представитель Порошенко рассказала о готовности президента передать власть

Представитель Порошенко рассказала о готовности президента передать власть

Представитель Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что слухи о том, будто бы действующий президент Украины цепляется за власть – абсурд.

//Общество

Что внутри курицы, кроме самой курицы, нам продают?

Что внутри курицы, кроме самой курицы, нам продают?

На сегодняшний день Россия является самым крупным производителем куриного мяса в мире. После нашей страны по объёмам производства следует США. Однако из-за падения стоимости куриного мяса начался процесс перепроизводства. Но большие объёмы курятины не являются гарантией её хорошего качества.

//В мире

Глава МИД Чехии заявил, что выдача российских паспортов не помогает жителям Донбасса

Глава МИД Чехии заявил, что выдача российских паспортов не помогает жителям Донбасса

Глава МИД Чехии заявил, что Евросоюз считает необходимым восстановление диалога в рамках минского процесса. По его мнению, упрощение процесса выдачи российских паспортов жителям Донбасса никак не помогает решению ситуации в Украине.

//Хайтек

Искусственный интеллект начал издавать журналы

Искусственный интеллект начал издавать журналы

В Сингапуре вышел апрельский номер всемирно известного журнала Esquire, полностью написанный искусственным интеллектом.

//Общество

Депутат ГД С.Гаврилов: "Государство должно взять на себя подготовку пилотов, а не перекладывать эту задачу на авиакомпанию"

Депутат ГД С.Гаврилов: "Государство должно взять на себя подготовку пилотов, а не перекладывать эту задачу на авиакомпанию"

Депутат Госдумы С. Гаврилов, занимающийся вопросами отечественного авиастроения с 90-х годов, говоря о произошедшем возгорании самолета Sukhoi Superjet 100, сертифицированного не только российскими, но и европейскими авиационными властями, считает, что адекватный анализ ситуации позволит извлечь необходимые уроки

//Здоровье

Четыре научно обоснованных способа быстрого похудения перечислили специалисты

Четыре научно обоснованных способа быстрого похудения перечислили специалисты

Специалисты назвали четыре научно обоснованных способа быстрого похудения. Соответствующая информация содержится в публикации, которая некоторое время назад появилась в российской блогосфере.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Глава «Газпрома» Миллер, вам не стыдно?
2

Познер о смерти Доренко: "Думаю, что Сергей в аду"
3

СМИ: визит Майка Помпео в Москву отменен
4

СМИ сообщают, что Алина Кабаева стала матерью двойни
5

В правительстве не могут понять причины бедности в стране. Чиновники собираются сначала их изучить

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры