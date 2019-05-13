Странная ситуация - один из ключевых свидетелей по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина выпала из окна. Отдых в Праге закончился для Екатерины Бобковой трагически.

Глава «Газпрома» Миллер, вам не стыдно?

Сейчас она находится в критическом состоянии: у нее перелом таза, ребер, контузия легких, внутричерепное кровоизлияние и другие травмы. Девушке сделали несколько операций и ввели ее в искусственную кому и врачи не дают нкаких гараний, пишет compromat.ws.

В день, когда Мамаев и Кокорин схватились с водителем Виталием Соловчуком и чиновником Денисом Паком, Бобкова отдыхала с футболистами. Она была единственной, кто заступился за потерпевшего водителя Виталия Соловчука, которого избили спортсмены. В своих показаниях девушка подтвердила суду, что закрывала своим телом мужчину и умоляла прекратить избиение, «потому что было жалко».

Очень удивительно, но незадолго до случившегося Катя опубликовала необычное фото в своем Instagram, где она лежит как поломанная кукла. «Я считаю - это просто гениальное фото. Оно передаёт сейчас моё состояние души на 100%. Нет, мне не грустно! У меня вообще все прекрасно. Просто состояние - упал.. умир.. встал.. отряхнулся.. пошёл дальше…И вы знает, я все же пересмотрела ещё раз эту крылатую фразу: «с волками жить, по волчьи выть», актуально как никогда. Попрактиковала я сегодня подобное отношение, и мне понравилось. Просто гениально, аж жить легче стало», - так подписала она это фото (орфография сохранена - примечание редакции).

Вот только в реальной жизни после падения она не встала... Пока... Родственники и коллеги из московского ночного клуба, в котором работала Бобкова, сейчас собирают средства, чтобы помочь девушке, которая просто работает в ночном клубе, а не играет за «Зенит». А значит у нее нет руководства, готового выплачивать баснословные гонорары даже за сидение на нарах или вручить ей золотую медаль. И теперь уже точно не будет, поскольку она единственная решилась пойти против «потерявших страх и совесть» футболистов.