Депутаты стали оправдываться, узнав, что СМИ опубликовали материалы о якобы их втором гражданстве

Депутат Государственной думы от Татарстана Айрат Хайруллин опроверг информацию о том, что у него имеется второе гражданство в Испании.

В Cеть попали списки членов правительства, губернаторов и депутатов, которые якобы имеют второе гражданство

Он сообщил, что живет по принципу, которому его учил еще отец. "Сынок, запомни: татарину — Татарстан”, говорил он. У меня не то что за границей, даже в Москве, да и ни в каком другом городе, кроме Казани, нет другой квартиры. Как бы то ни было, любую информацию легко проверить и убедиться, что у меня этого точно нет», — цитирует депутата агентство «Татар-информ».

Напомним, ранее мы опубликовали список членов правительства, губернаторов и депутатов, которые имеют гражданство или вид на жительство другого государства, который появился в Сети и во многих популярных telegram-каналах.