«Он обращался к психотерапевтам», о странной жизни помощника прокурора-любителя боли рассказал его любовник

В деле о смерти помощника прокурора Дмитрия Некрасова появились загадочные «прокурорские» оргии, а экс-любовник убитого рассказал, что молодой человек дважды обращался к психотерапевтам, чтобы справиться со своей страстью к боли, но это не помогало.

Тело умершего Дмитрия Некрасова обнаружил его приятель Вадим Мишуков. Он рассказал, что созванивался с Димой в день трагедии и сначала всё было нормально — тот сообщил ему, что собирается ехать домой. Позже, когда Дима перестал брать трубки, тот приехал к нему сам и нашёл уже бездыханным – с наручниками на руках и кляпом из галстука во рту.

Но главные подробности о жизни помощника прокурора рассказал его экс-любовник — Роман Ишмуратов. Он пояснил, что встречался с Димой и с его коллегами по службе несколько месяцев. Ребята отдыхали на квартире у Некрасова и в разных гей-клубах, причём отдыхали на полную — с наркотиками, игрушками и прочим. Иногда они собирали большие «вечеринки» дома у Некрасова — там часто присутствовали его коллеги.

Дмитрий, по словам Ишмуратова, был поклонником БДСМ, причём, часто не знал меры, любил, чтобы причиняли боль ему и доставлять её другим. Как следует из протокола допроса, любовники не сошлись на почве сексуальных пристрастий – Ишмуратов не любил боль, так как ее любил погибший.

Более того, он рассказал про игру «Открытая дверь». Суть её в том, что участники знакомятся между собой на специализированном сайте для любителей БДСМ. После того, как роли распределены, стоп-слова оговорены, участники назначают себе место встречи – чаще всего у кого-то дома или на съёмной квартире на час. В этой игре были два главных правила: хозяин ждёт гостя, не запирая дверь и – полная анонимность. Приятели могли зачастую даже не знать имён друг друга.

Главный вопрос сейчас — кто был с Некрасовым в день гибели, в прокуратуре проверяют всех мужчин на причастность, сообщает telegram-канал «Baza».