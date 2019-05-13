Россияне готовы работать, даже если не будут нуждаться в финансах

Большинство опрошенных россиян признались, что согласились бы работать даже в том случае, если бы не нуждались в финансах. Кроме того, около 85% респондентов по всей стране заявили, что любят свою работу.

Больше никогда не работать захотели только 21% россиян, передаёт РБК. Также опрошенные рассказали о том, на что они ориентировались в выборе профессии. 34% сказали, что всему виной «обстоятельства», 30% исходили из личных интересов и предпочтений, 17% учитывали уровень заработной платы в той или иной сфере, столько же сослались на отсутствие выбора. 12% ориентировались на карьерный рост, 10% хотели работать по востребованной специальности, 7% решили поддержать традиции своей семьи, а 6% послушались совета родных и близких.