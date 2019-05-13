Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков назовет родившихся львят именами президентов России и США

Предприниматель, владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег ЗУБКОВ хочет назвать недавно родившихся львят именами президентов России и США, пишут «Аргументы недели-Крым».

Таким образом он решил поспособствовать укреплению российско-американских отношений. ЗУБКОВ считает, что сегодня нужно спасать лицо Крыма и помогать президенту РФ Владимиру ПУТИНУ налаживать отношения с США.

«Что может сделать маленький человек, директор зоологического парка?! Наверное, не многое. Например, выразить поддержку президенту России В.В.ПУТИНУ в вопросе использования всех дипломатических взаимоотношений для налаживания и укрепления взаимоотношений с США и прежде всего с президентом этой страны Дональдом ТРАМПОМ. Тут на днях одна из львиц в Парк львов «Тайган» разродилась двумя близнецами. Вот я и подумал, а почему бы их ни назвать Владимир и Дональд?!» – написал предприниматель в своем блоге.

В связи с этим он решил организовать пресс-конференцию, на которой ЗУБКОВ покажет львят и публично окрестит их именами президентов.