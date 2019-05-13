Сергей Обертас прокомментировал возможность муниципальной реформы в Челябинске

Председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас на встрече в «Большой редакции» с журналистами медиахолдинга «Гранада Пресс» прокомментировал возможность муниципальной реформы в Челябинске. Как сообщает информационно-аналитическое агентство «Полит74», пять лет назад был расширен состав районных советов, отменены прямые выборы мэра.

В связи со сменой губернатора Челябинской области заговорили о возможной реформе муниципального самоуправления. По мнению Сергея Обертаса этот сценарий маловероятен, потому что до единого дня голосования, который пройдет 8 сентября, осталось совсем немного времени. Такие решения можно провести только через публичные слушания, только на эту процедуру потребуется не менее месяца.