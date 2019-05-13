В Кирове воспитанники детсадов приняли участие в движении «Сады Победы»

Всероссийскую акцию поддержали воспитанники детских садов города Кирова.

Движение «Сады Победы» зародилось в Кировской области пять лет назад — в год, когда наша страна праздновала 70 лет со дня Великой Победы. Именно тогда ученики школы села Селезениха Кирово-Чепецкого района предложили в память о героях, павших на полях сражений, высаживать яблоневые аллеи. После того, как инициативу школьников поддержал депутат Государственной Думы РФ Олег Валенчук, движение приобрело всероссийский размах: яблоневые сады были разбиты от Владивостока до Крыма.

Только в Кировской области было высажено более 8 тысяч деревьев, которые напоминают нам о том, какой путь прошли наши ветераны, ради того, чтобы мы радовались синему безоблачному небу.

Если в начале в акции принимали участи в основном школьники и ветеранские организации, то в последние годы ее стали активно поддерживать и самые маленькие кировчане — воспитанники детских садов.

В канун 74-й годовщины Великой победы сразу в двух дошкольных учреждениях появились памятные аллеи. Так, в детском саду №144 в Порошино дети с трудом узнали своих воспитателей — весь педагогический состав вышел на работу в форме военных лет. Да и малыши долго готовились к этому важному дню: учили песни, стихи и танцы. В итоге получился настоящий концерт. В качестве почетного гостя на нем присутствовала ветеран, отличник народного образования Тамара Анатольевна Томина. Она рассказала о всех тяготах и лишениях своего военного детства и пожелала, чтобы современным мальчишкам и девчонкам никогда не довелось этого испытать.

После концерта Тамара Анатольевна вместе с детьми их родителями высадила на площадке возле детского сада яблоневую аллею.

Еще один Сад Победы был высажен у детского сада №57. Это дошкольное учреждение принимает участие в акции уже в третий раз. И каждый год такую важную и ответственную миссию доверяют малышам, которое уже совсем скоро покинут стены родного садика и отправятся в школу.

Нет семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Поэтому для детей участие в Садах Победы стало хорошим стимулом поговорить со своими родителями, бабушками и дедушками, расспросить их о том, как жила семья в военные годы, кто из родственников встал на защиту Родины. Одна из воспитанниц прочитала стихотворение, которое ее старшая сестра написала в память о своем погибшем пра-прадедушке. Именно такие добрые дела объединяют сразу несколько поколений, помогают сохранить память о тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу.

– Пройдут годы, Сады Победы будут цвести, и каждый из нас с гордостью сможет сказать, что он внес свой вклад в дело сохранения памяти о тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу, – считает Олег Валенчук. – Уверен, что сегодняшние дети через много лет высадят свои яблони в память о подвиге наших предков и расскажут своим детям о том, как поколение победителей спасло мир от коричневой чумы.