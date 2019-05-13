Самая красивая бабушка планеты из Украины поделилась секретами привлекательности

Украинка Светлана Гасс, по праву получившая титул самой красивой бабушки в мире, рассказала, как ей удаётся в 60 лет внешне не уступать молодым девушкам и выглядеть превосходно.

Названа самая красивая замужняя женщина страны

Светлана призналась, что на протяжении всей жизни старалась следить за своим внешним видом. Но основным секретом она считает гены. По словам женщины, её бабушка тоже была очень красивой.

«Думаю, каждая женщина в любом возрасте должна выглядеть красиво. Я хочу стареть достойно, хотя и не чувствую себя на 60 лет», - сказала Светлана.

Также самая красивая бабушка планеты созналась, что заявку на конкурс отправила не она сама, а её дочь, передаёт МК.