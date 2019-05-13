Что внутри курицы, кроме самой курицы, нам продают?

На сегодняшний день Россия является самым крупным производителем куриного мяса в мире. После нашей страны по объёмам производства следует США. Однако из-за падения стоимости куриного мяса начался процесс перепроизводства. Но большие объёмы курятины не являются гарантией её хорошего качества.



Птица выращивается при помощи антибиотиков. А на прилавках лежат туши, напичканные водой и солью для увеличения массы. Причём закон не запрещает делать такие процедуры. На одну тушу, весом 2 килограмма приходится порядка 400 граммов соли и воды.



Чтобы решить проблему перепроизводства, Россия пытается наладить диалог с Китаем. Уже в этом году более 30 российским птицефабрикам удалось получить разрешение на ввоз куриного мяса в Китай.



Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что куриное мясо богато белком, однако технология выращивания с использованием антибиотиков делает такой продукт опасным для здоровья. Чтобы мясо можно было употреблять в пищу, птицу нельзя кормить вредными добавками за несколько дней до убоя.



Помимо этого в нашей стране нет ни одной птицефабрики, где куры имели бы возможность свободно гулять на природе. Всё это влечёт за собой снижение качества куриного мяса. Чтобы избежать заражения сальмонеллёзом, специалисты рекомендуют тщательно прожаривать мясо.



