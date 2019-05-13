Чем отличается мышление сильного и слабого пола, или почему мужчинам свойственно забывать просьбы через 15 минут

Мужской и женский пол действительно отличаются друг от друга и не только по своей физиологии и строению тела, но и по способам мышления. Разность мышления и взглядов на мир является особенностью каждого пола, именно это притягивает мужчину к женщине, а женщину к мужчине, как разные полюсы магнита.

Например, учеными доказано, что о сексе мужчины думают намного чаще женщин. Но, как говорится, не сексом единым… Согласно исследованиям у женщин лобные структуры и лимбическая система больше, чем у мужчин. Что это значит? Лимбическая система отвечает за эмоции, а лобные доли — за регуляцию психической деятельности и позволяют формировать и контролировать программы поведения. Мужчины же оказались обладателями большей теменной области, отвечающей за окружающее пространство.

От рождения и полного созревания вес мозга девочек меньше, чем у мальчиков. Меньшая масса мозга может означать, что расположенные в нём нейроны находятся ближе друг к другу, и сигнал от одного к другому идет быстрее. А значит и процесс мышления, например, у женщин более быстрый, чем у мужчин.

Есть всем известная поговорка: женщины любят ушами, а мужчины — глазами. У женского пола более выражено левое полушарие, доминантное по речи, а у мужчин — правое, отвечающее за разный вид восприятия. Таким образом, у мужского пола наиболее развиты пространственные характеристики окружающего мира за счет теменной области, в свою очередь, которые основаны на зрительных впечатлениях. Поэтому мужчины смотрят, а женщины слушают ту «лапшу», которую им вешают мужчины.

В свою очередь, по мнению ученых, мужской пол слушать не умеет. Во время восприятия аудиальной информации у мужчин работает только одно полушарие мозга. Тогда как у женщин — сразу два. Именно поэтому мужчинам свойственно забывать даже то, о чем их попросили буквально 15 минут назад.

О различиях между сильным и слабым полом весьма образно высказался Марк Гангор — американский комик и брачный эксперт.

«Мозг мужчины уникален. Он состоит из маленьких коробок, — говорит Гангор. — У нас на все есть своя коробка. Есть коробка для машины, есть коробка для денег, для работы, для вас, женщин, и даже для вашей мамы — где-то в подвале. У нас везде есть коробки. А еще есть правило: коробки не должны касаться друг друга. Когда мужчина обсуждает какой-то конкретный вопрос, он находит именно эту коробку, достает ее, открывает и обсуждает только то, что находится в этой коробке! А затем он закрывает ее и кладет на место очень осторожно, чтобы она не задела другие коробки! Но главное, в мозге мужчины есть такая коробка, в которой ничего нет! Она так и называется — «Коробка Ни о Чем». Из всех коробок в мозге мужчины именно эта коробка — его любимая. Если бы он мог, он бы сидел в этой коробке весь день. Вот почему мы, к примеру, ходим на рыбалку или сидим перед телевизором Женщины так не могут.

Мозг женщины — это большой клубок проводов. Там все ко всему подключено: деньги к машине, машина — к вашей работе, дети подключены к вашей матери, абсолютно все взаимосвязано. Это как высокоскоростной интернет, скорость которого поддерживается за счет сил под названием «эмоции»».

Да, эмоциональность — это то, что действительно свойственно каждой представительнице прекрасного пола, и порой на это влияет и менструальный цикл. У женщин более гибкая психика, поэтому они эмоциональнее по своей природе и постоянно балансируют между разумом и своими эмоциями. Особенностью женского мышления является интуиция — способность предчувствовать, которой не наблюдается у мужчин. Мужской пол предпочитает доверять конкретному разуму, а не абстрактным чувствам. Интуиция же позволяет женщинам использовать свой жизненный опыт для принятия решения в случаях, когда обычная логика не справляется. Именно на интуиции и построена женская логика, о которой так любят шутить мужчины. По мнению ученых, женский мозг консервативен, а значит, более надежен, тогда как мозг мужчины более ищущий и относится скорее к экспериментальному материалу природы. Наверно поэтому гениев среди мужского пола все-таки намного больше, нежели среди женского.

Однако, судя по бешеному темпу развития биотехнологий, недалек тот день, когда различия в системе мышления научатся устранить также, как уже умеют изменять другие половые признаки человеческого организма.