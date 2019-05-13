Инстаграм – как мировая ярмарка тщеславия и эксгибиционизма. Опасен для психики

Запущенный в 2010 году американцами Кевином Систромом и Майком Кригером, Инстаграм стал быстро набирать популярность и превратился в общемировую ярмарку тщеславия и эксгибициони́зма.

В российском сегменте Instagram моду на красивую жизнь ввели телеведущие и модели, которые прославились в соцсети не столько ролями в кино и успехами на поп-сцене, сколько скандалами, разводами и откровенными фотографиями.

На вымышленной жизни в Instagram стали зарабатывать все, кому не лень. Именно для этого на «Авито» продают пакеты из ЦУМа за 300 рублей, коробку от Iphone X, а в Instagram появилось несколько аккаунтов, где можно взять в аренду розы для фото на 10 минут и даже устроить фотосессию в частном самолете, чтобы почувствовать себя Ким Кардашьян.

В основном услуги по созданию видимости красивой жизни востребованы среди молодежи – старшеклассников, студентов колледжей и вузов. Но, учитывая инфантилизацию поколения, все чаще видимость успеха пытаются создавать в социальных сетях и люди, которым давно перевалило за 30 — утверждают социологи.

Признавая необходимость существования социальных сетей в жизни человека XXI века, специалисты предупреждают, что «интернет-зависимость из страшной сказки о вреде интернета постепенно превращается в суровую действительность».

Говоря о сетевой наркомании, эксперты чаще всего имеют в виду зависимость от социальных сетей, которая приводит к негативным последствиям. Под наркоманией здесь подразумевается компульсивное поведение, вредное пристрастие, которое, как и большинство ему подобных, препятствует по-настоящему важной деятельности, идет речь об учебе или о работе.

Ученые Гарвардского университета решили провести эксперимент. Они использовали приборы МРТ для выяснения точных эмоций, которые испытывает человек, когда сидит в социальных сетях. Сканирование мозга показало, что пребывание в сети стимулирует тот же центр удовольствия мозга, который подключается, когда мы пробуем невероятно вкусные блюда или испытывает эйфорию.

Анна Девятка, семейный психолог

«Лайк» означает «мне нравится» и воспринимается как «психологическое поглаживание». Лайк заряжен положительными эмоциями и дает поддержку. Поэтому, если человек зависит от лайков, можно говорить про эмоциональный голод по человеческим чувствам — любви и принятию, признанию достижений. Но отсутствие негативных лайков создает иллюзию всеобщего принятия. В живом общении мы видим человека и понимаем, что это за улыбка: поддерживающая, усталая, радостная или, наоборот, насмехающаяся. Лайк более беден для понимания, хотя, если вы обратите внимание, в фейсбуке появились кнопочки с эмоциями, которые позволяют более точно выразить свои переживания. Соцсети позволяют легко компенсировать дефицит позитивных эмоций за счет лайков. В данном случае можно говорить про опасность потери навыка получать «психологическое поглаживание» в живом общении. Ведь привыкнув получать признание в соцсетях легко и быстро, человек будет более чувствителен, раним и требователен к реальному партнеру. Возникнет непонимание: почему «там» я нравлюсь всем, а «здесь» мне предъявляют претензии.

Итак, есть шесть основных симптомов зависимости:

Толерантность

Вы проводите в социальных сетях все больше времени, чтобы почувствовать удовлетворение и радость. Если раньше вы публиковали в инстаграме пару фотографий в неделю, то теперь чувствуете потребность делать новые снимки каждый день или даже несколько раз в сутки.

Рефлекция

Вы постоянно думаете о том, сколько лайков собрал ваш пост, какую фотографию опубликовать следующей, как развилась дискуссия в комментариях и т. д. Зацикленность на том, что происходит в социальных сетях, мешает заниматься другими делами.

Синдром отмены



Когда нет возможности зайти в социальную сеть, вы испытываете раздражение, злость, гнев. Чем дольше заблокирован доступ, тем сильнее негативные эмоции.

Ухудшение качества социальной жизни

В ущерб реальным контактам вы все больше времени проводите онлайн, на встречах не можете отложить телефон, злитесь, если вас прерывают во время использования приложения.

Конфликтность

Этот симптом – прямое следствие предыдущего: вам тяжело поддерживать нормальное общение с близкими людьми, вы становитесь раздражительным, вспыльчивым.

Рецидивность

Попытки полностью или хотя бы частично перестать пользоваться социальными сетями заканчиваются срывами.

Несмотря на то, что пока интернет-зависимость не является заболеванием или расстройством в общепринятом смысле и не внесена в международную классификацию болезней ВОЗ, психологи бьют тревогу. Остановитесь пока не поздно, используйте новые технологии лишь себе на пользу.