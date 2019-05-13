Специалисты рассказали россиянам, как "выжить" на работе после длинных майских праздников. Согласно последним данным, следует соблюдать несколько важных правил, которые помогут быстро "прийти в себя".

Работникам рекомендуют не делать несколько дел одновременно, поскольку режим монозадачности является более эффективным.

Кроме того, психолог Кристина Иваненко в беседе с журналистами РЕН ТВ отметила, что необходимо распланировать первые пять суток после праздников, чтобы быстрее и эффективнее войти в рабочий режим. Эксперты советуют изменить свое отношение к работе и не жить "от отпуска до отпуска", а наслаждаться по максимуму каждым будним днем.