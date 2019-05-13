//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество 13+

Волжские пивовары поучаствовали в Глобальной неделе безопасности движения

13 мая 2019, 12:20 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Волжские пивовары поучаствовали в Глобальной неделе безопасности движения

Филиал компании AB InBev Efes в г. Волжский  совместно с ОГИБДД Управления МВД России по городу Волжскому в рамках пятой Глобальной недели безопасности дорожного движения ООН провели акцию, направленную на формирование культуры ответственного потребления алкоголя и информирование водителей транспортных средств о правилах дорожного движения.

Глобальная неделя безопасности дорожного движения проходит по инициативе Организаций Объединенных Наций с 6 по 12 мая 2019 года. Главной темой мероприятия является лидерство в обеспечении безопасности дорожного движения. Акция проходит под девизом «Скажи свое слово».

8 мая  2019  года на проспекте им. Ленина, у центральной  площади города, представители дорожной полиции и сотрудники компании AB InBev Efes в г. Волжский  провели профилактическую акцию «СохраниЖизнь!»-#Выскажись!». Все желающие смогли высказать свои пожелания и идеи, чтобы найти решения для устранения рисков, с которыми участники дорожного движения сталкиваются каждый день.

Как подчеркнул организатор акции старший инспектор отдела пропаганды ОГИБДД УВД г. Волжского Алексей Клинков: «Инспекторы регулярно проводят мероприятия по разъяснению изменений правил дорожного движения, необходимости обязательного использования ремней безопасности, особенностях вождения в плохих погодных условиях, сведениях об административных штрафах. Систематическая работа с разными категориями граждан позволяет снижать риски происшествий на дорогах. Мы пытаемся сформировать у населения спрос на более сильное лидерство в области безопасности дорожного движения».

Почему нужно говорить открыто о безопасности дорожного движения?

Устойчивое лидерство в области безопасности дорожного движения необходимо для спасения человеческих жизней. Прогресс, которого мы можем достигнуть, зависит от воли людей, принимающих решения. Любой человек может стать лидером в области безопасности дорожного движения: мы можем анализировать и документировать свои поездки, записывать свои требования и обращаться к официальным лицам для принятия обязательств по их выполнению.

Только осознанное и ответственное поведение на дорогах мобилизует действия по повышению безопасности на дорогах. Тема «СохраниЖизнь!»-#Выскажись!»  признаёт, что для достижения целей, в том числе снижения смертности и травматизма на дорогах на 50% к 2020 году и обеспечения доступа к безопасным, доступным и устойчивым транспортным системам для всех к 2030 году, нужно сильное руководство и понимание роли каждого участника дорожного движения.

Как отметил исполнительный директор филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский  Игорь Валерьевич Гайдым: «Абсолютно каждый человек, без исключения, может быть лидером в области безопасности дорожного движения. Это начинается с малого: с соблюдения элементарных правил безопасности дорожного движения и  вежливости на дорогах. Мы стараемся несколько раз в год проводить акции, направленные на безопасность дорожного движения. Уже стало хорошей традицией проводить совместные мероприятия на дорогах нашего города, чтобы в очередной раз напоминать волжанам о важности соблюдения правил дорожного движения, о безопасном и трезвом вождении. Наша компания стремится делать каждый день безопасным, и сегодняшнее мероприятие хорошее тому подтверждение».

Самым активным  водителям транспортных средств вручили информационные буклеты «Памятка ответственного водителя» с разъяснением мер ответственности за административные правонарушения в области дорожного движения, брелоки «Выпил - не заводись!» и USB-переходники. 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

СА

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Волжские пивовары поучаствовали в Глобальной неделе безопасности движения

Волжские пивовары поучаствовали в Глобальной неделе безопасности движения 12:20

Филиал компании AB InBev Efes в г. Волжский совместно с ОГИБДД Управления МВД России по городу Волжскому в рамках пятой Глобальной недели безопасности дорожного движения ООН провели акцию, направленную на формирование культуры ответственного потребления алкоголя и информирование водителей транспортных средств о правилах дорожного движения. >>
Много света на кургане, Буйнов и фейерверк

Много света на кургане, Буйнов и фейерверк 07.05 11:42

На праздник 9 мая в Волгограде запланировано более 120 мероприятий. По первоначальным планам всемирно известная достопримечательность – скульптура «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане должна была встречать 74-годовщину Победы в Великой Отечественной войне в строительных реставрационных лесах. >>
РУСАЛ соединил два берега

РУСАЛ соединил два берега 07.05 11:41

Волонтёрская экологическая акция прошла в новомодном формате – сбора мусора во время пробежки. В полдень субботы 27 апреля на набережной поселка Нижний Тракторный происходило нечто неординарное. Местные жители с удивлением наблюдали невероятное скопление людей, в основном юного возраста >>
Градусник социального здоровья

Градусник социального здоровья 07.05 11:39

Статистика – это не только про цифры. Если статистику озвучивает руководитель волгоградского Фонда социального страхования, то это значит, что за каждой цифрой стоят люди. Причём те, которые нуждаются в социальной поддержке. >>
«Бессмертный полк» - личное дело каждого

«Бессмертный полк» - личное дело каждого 07.05 11:11

По традиции 9 мая победным парадом в Волгограде пройдет «Бессмертный полк». Координаторы проекта, а именно так они себя называют, дистанцируясь от слова «организаторы», сообщили, что в этом году участники «Бессмертного полка» соберутся на площади Ленина у дома Павлова и в 12-00 начнут шествие к Мамаеву Кургану. >>
Как трудно она привыкала к огню волгоградской земли

Как трудно она привыкала к огню волгоградской земли 07.05 11:10

В сквере у волгоградского краеведческого музея рядом с памятником Маргарите Агашиной посадили новую берёзку. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Волжские пивовары вышли на субботник

Волжские пивовары вышли на субботник 26.04 13:21

В апреле в Волжском стартовал традиционный месячник по благоустройству, в котором приняли участие сотрудники филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский. >>

Единый тематический классный час в Волгограде 26.04 13:21

Тематический классный час «На пути железнодорожном – будь предельно осторожен!» состоялся в Волгограде. Специалисты Волгоградского региона Приволжской железной дороги приняли участие в едином тематическом классном часе «На пути железнодорожном – будь предельно осторожен!», который состоялся в Волгоградском техникуме железнодорожного транспорта и коммуникаций >>
Студенты из Эфиопии и Сирии увидели производство алюминия в Волгограде

Студенты из Эфиопии и Сирии увидели производство алюминия в Волгограде 26.04 13:20

В рамках «Недели без турникетов» Волгоградский алюминиевый завод компании РУСАЛ посетили учащиеся школы № 86 и студенты факультета подготовки иностранных специалистов Волгоградского государственного технического университета. >>
Собак стоимостью в 125 тысяч рублей стали раздавать инвалидам в Волгограде

Собак стоимостью в 125 тысяч рублей стали раздавать инвалидам в Волгограде 25.04 15:55

В преддверии Всемирного дня собак-поводырей в Волгограде прошло мероприятие «Мы с хозяином вдвоем», организованное региональным отделением общества слепых. Участники, инвалиды по зрению, смогли ознакомиться с необычным «средством реабилитации» - с собакой-поводырем. >>
Волгоградские бизнесмены чувствуют себя кабальными батраками

Волгоградские бизнесмены чувствуют себя кабальными батраками 25.04 12:39

Причины бегства бизнеса из Волгоградской области в другие регионы обсудили на заседании региональной «Деловой России». >>
Большая вода пошла в Волго-Ахтубинскую пойму

Большая вода пошла в Волго-Ахтубинскую пойму 25.04 12:38

С начала этой недели Волжская ГЭС перешла на увеличенный режим сброса воды. Максимальный в 25 000 куб. м/с запланирован с 3 по 7 мая. >>

//Новости ADWILE

Волгоград выдвинут на Нобелевку

Волгоград выдвинут на Нобелевку 25.04 12:38

В июне исполняется 75 лет началу движения побратимских городов, которое заложили первые города - Сталинград и Ковентри. 26 апреля в Лондоне, в здании Россотрудничества, пройдет встреча, посвященная этой дате. Конференция состоится в канун Всемирного Дня городов-побратимов, отмечаемого по решению ООН в последнее воскресение апреля. >>
Плюс-минус полмиллиона

Плюс-минус полмиллиона 17.04 11:47

Апрель – традиционное время, когда о своих доходах за предыдущий год и имуществе должны отчитаться госслужащие. В этом году уже поступали предложения отменить такую практику для некоторых категорий, но пока они не нашли документальной поддержки. А пока не нашли, наши государевы слуги и слуги народа должны размещать эти сведения на официальных сайтах >>

Творческий конкурс "Береги свою жизнь!" в волгоградском регионе 17.04 11:46

Творческий конкурс «Береги свою жизнь!» проводится в Волгоградском регионе ПривЖД с 10 апреля по 15 мая 2019 года. Его цель – обратить внимание детей на неукоснительное соблюдение правил личной безопасности на объектах железнодорожного транспорта. >>
Победителей конкурса "Большие вызовы" и турнира "Квантошахматы" наградили

Победителей конкурса "Большие вызовы" и турнира "Квантошахматы" наградили 17.04 11:38

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" и турнира "Квантошахматы". >>
Сто рублей – и рекорд наш

Сто рублей – и рекорд наш 10.04 16:03

Волгоградские болельщики установили новый рекорд на стадионе «Волгоград Арена». Матч «Ротора» и калининградской «Балтики», прошедший 7 апреля, увидели больше 25 тысяч зрителей. >>
Нет начала, нет конца у овала и кольца

Нет начала, нет конца у овала и кольца 10.04 15:35

Рубить - так рубить, менять - так менять, - решили власти Волгограда и вслед за выкорчевыванными по всему центру города деревьями, взялись за переделку перекрестков. >>

//Новости МирТесен

РУСАЛ ФестивАL: Волгоград завоевал

РУСАЛ ФестивАL: Волгоград завоевал 09.04 11:51

Год театра подарил Волгограду яркое запоминающееся событие – впервые регион стал одной из площадок театрального фестиваля компании РУСАЛ. Программа проекта включает 23 спектакля, мастер-классы с известными театральными деятелями и прослушивания для поступления в Школу-студию МХАТ. >>
«Кванториум» - победитель фестиваля виртуальной и дополненной реальности

«Кванториум» - победитель фестиваля виртуальной и дополненной реальности 09.04 11:50

Команда детского технопарка «Кванториум» Приволжской детской железной дороги - победитель Фестиваля виртуальной и дополненной реальности VR/AR Fest-2019. >>
На Спартановке появятся новые оазисы

На Спартановке появятся новые оазисы 04.04 10:53

На Волгоград наступают пустыни, а потому нашему городу жизненно необходимы зелёные насаждения. Это прекрасно понимают на Волгоградском алюминиевом заводе: очередную акцию в рамках экологического марафона компании РУСАЛ «Зелёная волна» металлурги и местные волонтеры посвятили высаживанию деревьев >>

//Новости партнеров

Пройти прослушивание на актерский факультет Школы-студии МХАТ

Пройти прослушивание на актерский факультет Школы-студии МХАТ 03.04 16:56

Показать свой актерский талант и проложить себе дорогу в эту профессию можно будет 6 апреля в 11:00 во дворце культуры Тракторозаводского района. >>
Трудно ли в ВО быть журналистом?

Трудно ли в ВО быть журналистом? 03.04 15:24

Мощная и авторитетная профессиональная организация, каким был Союз журналистов в советские времена и оставался ещё в начале века, к концу десятых утратила свой вес. Почти полтора года назад в СЖ сменился руководитель. >>
Книга, длиной в войну

Книга, длиной в войну 03.04 14:56

Грандиозный труд, уникальная книга, историческое и одновременно высокохудожественное произведение – все эти слова о новом двухтомнике волгоградского поэта Виктора Пермякова «От июня до Берлина». Каждому дню Великой Отечественной, которых было 1418 – от 22 июня 1941 года до 9 мая 1945 -го, посвящено отдельное стихотворение, основанное на реальном историческом событии, часто малоизвестном. >>

//Новости СМИ2

Если пошла тёпленькая - платите штраф

Если пошла тёпленькая - платите штраф 03.04 14:55

«Концессии теплоснабжения» должны будут заплатить штраф за то, что подавали не достаточно горячую воду, постановил суд Центрального района. Если ресурсная компания не обжалует это решение, ей придётся выложить 20 тысяч рублей. >>
«Сиреневая аллея» появилась в Волжском

«Сиреневая аллея» появилась в Волжском 02.04 10:41

31 марта 2019 года сотрудники филиала AB InBev Efes в г. Волжский отметили первую годовщину c момента создания компании, которое произошло в результате объединения AB InBev (АО «САН ИнБев») и Anadolu Efes (АО «Пивоварня Москва-Эфес») на территории России и Украины >>
Ретропоезд «Воинский эшелон» совершит тур по Волгоградской области

Ретропоезд «Воинский эшелон» совершит тур по Волгоградской области 02.04 10:40

В честь Дня Победы ретропоезд «Воинский эшелон», сформированный на Приволжской железной дороге, с 12 апреля по 15 мая посетит 33 станции Саратовского, Волгоградского и Астраханского регионов. С концертной программой ретро-состав побывает на станциях Волгоград-1, Астрахань-1 и Саратов-1. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры