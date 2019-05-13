Нахлебник Великой Победы

Нельзя сказать, чтобы часто, но периодически (весной-осенью) последние несколько лет на оппозиционном интернет-небосклоне вспыхивает одинокая звезда отставного ракетчика, майора Владимира Скубака. Весной – более часто, ибо актуально, ибо День Победы, а тут защитника Отечества как-бы обижают. Тем более что Скубак очень хорош и радостен для неразборчивых СМИ, ибо сразу берёт быка за рога: «Во всем виноват Путин!» Вот так прямо и пишет на табличке: «Меня обманул Путин», вешает её на грудь и выходит в таком виде к ближайшему присутственному месту Новосибирска (где служил) или Москвы (где к Путину ближе).

Владимир Владимирович, президент России, действительно, за всё в ответе, но давайте разберёмся, насколько прав Владимир Скубак, обвиняя в своих бедах президента РФ.

Самый главный прокол

Я бы сказал, уподобляясь модному интернет-жаргону, не просто прокол, а «эпикфеил» гвардии майора, начальника отдела испытаний и регламента 39-ой гвардейской, ордена Ленина, Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого ракетной Глуховской дивизии в составе 33 ракетной армии Ракетных войск стратегического назначения Владимира Скубака произошёл в 2014 году.

Впрочем, слово Владимиру:

«В начале 2014-го со мной связались граждане Украины и сказали, что оказывают помощь сыну моей бывшей жены. Ребёнок родился при мне, я воспитывал его как родного, хотя не являюсь его биологическим отцом. После развода бывшая жена увезла его на территорию Украины, а потом бросила на произвол судьбы, родственники не помогают, он скитался по детским домам, беспризорничал, пока добрые люди за взятку не выкупили его из украинского детдома. Ему было 16 лет, он жил в Днепропетровске. Он не ходил в школу, его воспитанием никто не занимался.

Чтобы мне получить разрешение на выезд, нужно ждать ответ от 3 до 6 месяцев. Дело было в марте. Разрешение я бы получил в июне-сентябре. А в 2014 году летом было Дебальцево, Иловайск. Мягко говоря, россиян там не жаловали. Тогда я встал перед дилеммой. Либо я его бросаю на территории Украины, и никогда его не вытащу, либо, наперекор всему, еду вывозить его сам. Я знаю, что военнослужащие не имеют права выезжать за территорию Российской Федерации без разрешения. Я готов был оплатить проезд сыну, мне просто нужно было, чтобы ему выдали свидетельство на возвращение и посадили его в самолёт. Но тут случился референдум по Крыму. И 14 марта 2014 года я вылетел на Украину.

Прилетел в Украину, в аэропорту рассказал пограничникам, зачем еду. Они меня пропустили. Забрал ребёнка, приехал в российское консульство в Харькове. Спасибо сотрудникам консульства, одна из женщин-сотрудниц написала второе заявление, что она подтверждает гражданство несовершеннолетнего. Причём, никаких документов на ребёнка у меня не было. Но украинские пограничники меня выпустили. Там я получил свидетельство о возвращении. С ним мы пересекали границу обратно.

В Новосибирске я сразу же отправился в отдел опеки и попечительства. Там, мягко говоря, охренели, такого случая у них никогда не было. Чужой мужик из чужой страны чужого ребёнка да себе на шею, да ещё и ближайшие родственники не против! Когда ему исполнилось 18 лет, опека над Павлом прекратилась. Теперь он служит в армии, а я постоянно отслеживаю, как он живёт.

Перед поездкой я уведомил офицера ФСБ, который курирует нашу часть. Там тоже люди сидят адекватные. Он сказал, что ситуация патовая, что запретить он мне не может, но после того, как вернусь с Украины, я сразу должен был явиться к нему.

Вернувшись, рассказал всё командиру части - куда и зачем я ездил, при каких обстоятельствах... Командир на моих глазах побледнел. С того момента долго ничего не происходило…

– Как должен был поступить командир части?

– В соответствии с приказом министра обороны о защите гостайны, в подобном случае, когда командиру части становится известно о нарушении режима секретности, первое, что он должен сделать, – это отстранить военнослужащего от работы с секретными документами. В кратчайшие сроки провести служебную проверку. По итогам служебной проверки он должен принять одно из трёх решений. Прекратить допуск к гостайне, продолжить допуск после сдачи зачета и разрешить продолжить работу со сведениями, составляющим гостайну. Командир части в марте 2014 года меня от работы с секретными сведениями не отстранял. Я более года после возвращения с Украины работал с ними! Заступал на боевое дежурство, заступал дежурным по части. А потом, когда поругался с военным прокурором и командиром части, меня отстранили».

О том, почему и за что поругался гвардии майор с военным прокурором и командиром части, чуть позже. Сейчас - буквально пару слов по горячим следам этой эпопеи с вывозом «сына».

Что за истерика за судьбу 16-тилетнего, ещё раз, буквами - шестнадцатилетнего парубка? Зачем везти его в Россию? Что ему угрожало в Днепропетровске? При чём тут Дебальцево? «Павел не ходил школу не ходил». Серьёзно?! «Его воспитанием никто не занимался». Это, конечно, повод наплевать на режим секретности. Тем более что были же «добрые люди» на территории Украины, присмотрели бы за парубком пару лет до совершеннолетия.

Но это только начало…

«А вы мне ещё и пальцы загибать будете?»

Офигев от безнаказанности, наш бравый майор решил ещё немного «пошатать» РВСН, хотя, куда уж далее то?

Но Владимир Скубак решил в судебном порядке добиться выплаты денежного довольствия, предусмотренного на время учебного отпуска военнослужащего. Речь шла о сумме около 200 тысяч. Но гвардии майор не учёл, что, в – первых, это было его не первое высшее, которое, да, оплачивается военнослужащим. И во – вторых, это его обучение в Сибирском университете потребительской кооперации вместо исполнения своих служебных обязанностей, да ещё с «неудовлетворительными оценками по предметам боевой подготовки» (документы имеются в распоряжении редакции) ну никак не должно было оплачиваться за счёт бюджета РФ.

Увидев иск за обучение, ему решили припомнить нарушение гостайны:

«Меня вызвал заместитель военного прокурора. Спросил, выезжал ли я на территорию Украины. Тогда я ответил, что, пользуясь своим конституционным правом, я отказываюсь свидетельствовать против самого себя. Была проведена прокурорская проверка. В этих материалах командир части сообщает прокурору, при каких обстоятельствах я туда выезжал. Причем прокурор не задает вопроса, почему тогда же мне не прекратили допуск к гостайне. Прокурор выносит мне предостережение по уголовной статье. Командир части на этом основании привлекает меня к дисциплинарной ответственности, вносит предупреждение о неполном служебном соответствии и лишает доступа к гостайне. Более чем через год после поездки!

Я пошёл в суд. Судья с треском отменяет прокурорское предостережение. Но решение о лишении меня допуска к военной тайне я оспорить не смог. Дело дошло до военной коллегии Верховного суда. Военная коллегия приняла решение, что командир части прав, что он может принять решение о лишении меня допуска и спустя год, и десять, и двадцать лет! Как захочет – так и будет.

Для ракетчика лишение доступа к гостайне автоматически означает увольнение. Ну, я и написал рапорт об увольнении по состоянию здоровья»

Но квартирку попросил в Краснодаре

«Летом 2015 года президент РФ внёс изменения в Федеральный закон о статусе военнослужащего. Теперь в законе черным по белому было сказано, что военнослужащий, признанный нуждающимся в обеспечении жильём, без своего согласия не может быть уволен. А я был признан нуждающимся Центральным региональным управлением жилищного обеспечения Минобороны РФ. В том же законе сказано, что военнослужащие, признанные нуждающимися, обеспечиваются жильем по избранному месту жительства до увольнения с военной службы. Пользуясь своим правом, я написал рапорт об увольнении по состоянию здоровья. Своего согласия на увольнение без обеспечения жилищной субсидией не дал. Тем не менее издали приказ о моем увольнении. Я пошел в суд. Во всех инстанциях мне отказали. Российская Федерация в лице Центрального регионального управления жилищного обеспечения Минобороны РФ признает меня нуждающимся, но военный прокурор, суды не признают!»

Прежде чем рассмотреть проблему гвардии майора, небольшая юридическая справка:

Бокс

Справка АН:

«В апреле 2015 года в закон о статусе военнослужащих (№76-ФЗ) были внесены изменения, которые сделали возможным увольнение военнослужащих без обеспечения жильём. Такое дополнение вызвало широкий общественный резонанс, однако имеет смысл более детально разобраться в такого рода решении.

В прежней версии закона имело место серьёзное упущение:

Уволить лицо, состоящее на военной службе можно было только после предоставления ему жилья;

Военнослужащий имел право отказаться от выделенной ему жилплощади;

Прекращение служебных отношений с ним представлялось невозможным ввиду необеспеченности его жильем.

Очевидно, что многие военнослужащие отказывались от выделяемого государством жилья только ради того, чтобы условия их увольнение не выполнялись. В итоге те лица, которые не могли продолжать службу в армии по достижении положенного возраста или по состоянию здоровья оставались рядах вооруженных сил, что давало им право на:

Денежное довольствие;

Социальные льготы.

По сути, не будучи в состоянии выполнять возложенные на них обязанности, военнослужащие продолжали получать оклад и разного рода надбавки за выслугу лет, звания, несение службы в особо опасных районах и др.

Статистические данные свидетельствуют об огромных суммах злоупотреблений: только в период с 2011 по 2014 год на содержание военных, которые сознательно отказались от жилья ради сохранения своего места в рядах вооруженных сил ушло 60 миллиардов рублей.

В целях пресечения подобной практики Президент РФ В. Путин утвердил поправки в законодательстве, согласно которым те военнослужащие, которые неоднократно отказывались от выделяемой государством жилплощади, могут быть уволены в любой момент без обеспечения жильём».

https://vse-o-trude.ru/uvolnenie-bez-zhilya-voennosluzhashhego/

Но вернёмся к гвардии майору.

Дело в том, что Владимиру Скубаку никто не отказывает в выплате денежного пособия!

Это Владимир Скубак хочет получить это пособие исходя из норм на трёх человек – себя, супруги, и совершеннолетней дочери супруги. Но всё дело в том, что совершеннолетняя дочь супруги не является членом семьи! На что есть решение суда.

Во всём этом присутствует некая, извините, неадекватность. Наплевать на безопасность страны и оформить опекунство 16-летнего парубка – запросто. А удочерить живущую с тобой в одной квартире дивчину? Что мешает?

Как то после такого обстоятельного знакомства с контингентом нашего ракетного щита остаётся один обывательский вопрос.

Могу ли я спать спокойно?

А обманул, конечно, лично Путин

Короче, после всех этих несправедливостей, Владимир Скубак пустился во все тяжкие, закапывая совесть и гордость офицера все дальше и дальше. После чего и стал звездой оппозиционных ютуб-каналов.

Я последил за одним днём Владимира Скубака в ютубе.

Сначала в так называемом «стриме», прямом эфире, он говорит, что все документы у него всегда с собой, и он сейчас поедет на приём к Москальковой.

Вот этот эфир:

https://www.youtube.com/watch?v=IS-fKAhLbB0&feature=youtu.be

А вот этот приём у Москальковой, где, оказывается, что документов с собой нет.

https://www.youtube.com/watch?v=x8gBHjIPONk

Посмотрите.

И сделайте выводы.

Сделаем выводы и мы.

Владимир Скубак поступил в Краснодарское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск в 1993 году.

Не самый престижный выбор по тем временам. Но это значит, что защита Родины для юного курсанта тогда были не просто словами.

Что же случилось?

Почему патриот превратился в сутяжника?