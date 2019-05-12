В Иркутске горит лес. Люди пытаются что-то делать своими силами и просят помощи, а федеральные СМИ молчат

Несколько суток в Иркутске полыхают страшные лесные пожары. Людей из деревень эвакуируют, но вот тушить лес некому, да и нечем. По сообщениям в соцсетях люди организовались в группы, половина города в праздники была занята в тушении пожаров - в страхе, что дойдёт до города. В аптеках города наблюдается дефицит марлевых повязок. Огонь подбирается к трассам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михаил Кудрявцев Driver Media (@drifttroopers)10 Май 2019 в 6:04 PDT

«Ситуация в Иркутске приобрела катастрофический характер. Город накрыло дымом от природных пожаров, люди жалуются на летающий в воздухе пепел и гарь, которой невозможно дышать. Общая площадь пожаров составляет примерно 30 тысяч гектаров», - пишут люди в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новости 18+ (@news_times)9 Май 2019 в 10:02 PDT

В Прибайкальском национальном парке горит 1,1 тысячи гектаров леса. Парк вместе с озером Байкал входит в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Но несмотря на это тушением пожара занимаются 67 человек и 16 единиц техники, но этого, явно, недостаточно. Но федеральные СМИ молчат, а люди просят помощи.