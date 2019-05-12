На стадионе перед матчем «Зенит» – ЦСКА умер известный фотожурналист

На стадионе прямо перед матчем «Зенита» с ЦСКА умер главный редактор фотоинформационного агентства «Интерпресс» Александр Николаев. Ему стало плохо, когда он снимал болельщиков на трибунах.

До самого последнего момента он работал, готовил спортивный репортаж, когда почувствовал боль в сердце. Приехавшие врачи «скорой помощи» уже ничего не смогли сделать, они констатировали смерть от сердечного приступа. Александру Николаеву было 65 лет. В 1997 году он создал фотоагентство «Интерпресс», с тех пор был его главным редактором.

«Невозможно поверить. С Сашей всегда было очень здорово работать - и как с настоящим профессионалом, и как с замечательным человеком. Саша, спасибо тебе за наше сотрудничество, за твою поддержку в трудных проектах, за то, что с тобой даже в очень напряженные моменты было чуточку спокойнее. И как вот теперь без тебя?», - написали на его странице в Facebook коллеги-журналисты.