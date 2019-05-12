Росстат выявил главные проблемы жителей городов и сел РФ

Социологи Росстата выявили главные проблемы жителей городов и сел РФ. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной на сайте тележурналиста Андрея Караулова.

На первом месте в списке проблем идут некачественные дороги. Ими недовольны свыше 61% горожан и более 67% селян. На второй позиции - удаленность и недоступность мест отдыха (38,4% опрошенных).

Также россияне назвали в числе основных такие проблемы, как неудовлетворительная работа коммунальных служб, загрязнение окружающей среды, пьянство, низкое качество медицинских услуг, вандализм и преступность. При этом 90% респондентов заявили, что им нравится жить в своем населенном пункте.