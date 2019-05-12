Кто больше всего любит сплетничать, рассказали учёные

Психологи из Калифорнии решили проверить, действительно ли женщины более склонны к сплетням, чем мужчины. Учёным удалось выяснить, кто и о чём сплетничает чаще всего.

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В исследованиях приняли участие около 500 человек в возрасте от 18 до 58 лет, передаёт Рен ТВ. Каждый на протяжении целого дня носил записывающее устройство, затем полученные с его помощью сведения изучали психологи. За сплетни они считали все разговоры о третьих лицах. Сплетни разделили на нейтральные, положительные и отрицательные.

В итоге оказалось, что люди на сплетни тратят около 52 минут ежедневно. При этом пол человека, уровень дохода или образование никак не влияет на любовь обсудить других. Молодёжь более склонна к негативным сплетням, чем пожилые люди, которые предпочитают обсуждать других людей в положительном ключе. Кроме того, экстраверты сплетничают чаще, чем интроверты.