Москвичам пообещали очередное похолодание

Метеорологи рассказали, что к концу следующей недели погода в Москве и Подмосковье вновь войдёт в норму. Жителей столицы и Московской области ожидает похолодание и дожди.

«Погода будет соответствовать климатической норме. В начале недели немного выше, на 4-5 градусов. В дневные часы в начале недели ожидается от 18 до 21 градуса, по ночам - 10-13 градусов. В конце следующей недели сменится воздушная масса. Немного похолодает, в дневные часы будет 15-18 градусов, в ночные - 8-12 градусов», - сообщил синоптик.

Также он отметил, что следующая неделя обещает быть сухой и солнечной, за исключением первых двух дней. В понедельник и вторник возможны небольшие кратковременные дожди, передаёт riamo.ru.