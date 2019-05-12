Пользователи Instagram смогут отстоять удалённые посты

Разработчики популярного приложения Instagram решили дать своим пользователям возможность обжаловать удаление публикаций. В последнее время в соцсети уделяют повышенное внимание содержанию публикуемого контента.

Некоторые пользователи Instagram решили использовать новую политику сервиса в своих интересах и стали подавать жалобы даже на те публикации, которые не несут в себе запрещённого контента. Теперь разработчики предоставят всем пользователям соцсети возможность отстоять удалённую публикацию, если она соответствует всем правилам, передаёт ФАН. После рассмотрения апелляции стёртую запись могут вернуть.