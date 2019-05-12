Учёные рассказали, как обмануть детектор лжи

Стало известно, как можно с лёгкостью обмануть детектор лжи. Оказалось, что для получения желаемых результатов на полиграфе не нужно быть опытным мошенником – надо всего лишь знать, как работает устройство.

В России создали новый детектор лжи, считывающий активность мозга

Британский учёный Чун-Вэй Су рассказал, что полиграф реагирует на изменение работы некоторых отделов мозга человека, когда проверяемый говорит неправду. При этом детектор лжи не может с абсолютной точностью анализировать человеческое сознание, передаёт gazeta.spb.ru.

Испытуемым рассказали, как можно обмануть машину и попросили во время проверки утаить некоторые из заданных чисел. В первом случае проверяемых на полиграфе попросили вспомнить значимые для них воспоминания, связанные с этими числами. Во втором случае люди концентрировали свое внимание на поверхностных деталях утаиваемой информации, например, на бумаге, где были написаны числа.