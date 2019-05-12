Насколько сильно Интернет влияет на жизнь подростков

Исследователи из Германии и Великобритании ответили на вопрос, который мучает многих родителей: насколько сильно влияют социальные сети на удовлетворенность жизнью у подростков.

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Более 12 тысяч подростков на протяжении семи лет рассказывали, сколько времени они уделяют соцсетям и как воспринимают свою жизнь. Оказывается, что общение в Сети оказывает не более 1% влияния на восприятие жизни подростками, передаёт «Российская газета». При этом девочки оказались более восприимчивы, чем мальчики. Также учёные подчеркнули, что причину странного поведения детей стоит в первую очередь искать не в интернете, а в повседневной жизни ребёнка.