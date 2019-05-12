Люди в чёрном: психолог объяснила, почему россияне предпочитают темную одежду

Психолог Наталья Искра считает, что жители России неспроста отдают предпочтение одежде тёмных цветов. По её словам, такой выбор связан с климатическими особенностями страны.

«В зимнее время серая и черная одежда, особенно когда вокруг пасмурно, помогает оттенить достоинства человека, его яркие черты и сконцентрировать внимание именно на них», - говорит специалист.

Также она отмечает, что мрачная и неряшливая одежда может рассказать о подавленном настроении своего хозяина, передаёт woman.rambler.ru. Кроме того, психолог подчеркнула, что холодные оттенки в одежде помогают быстрее настроиться на рабочий лад.