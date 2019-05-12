Учёные выявили часть мозга, которая отвечает за распознавание покемонов

Исследователи из Стэнфордского университета выявили у поклонников покемонов область головного мозга, отвечающую за распознавание персонажей. В эксперименте приняли участие более 20-ти человек, многие из которых действительно увлекались покемонами.

Добровольцам показывали несколько картинок знаменитых персонажей, которые были изображены, как явно, так и скрытно от глаз человека. После чего участников исследования проверяли на МРТ, - сообщает издание Nature Human Behavior.

Согласно источнику, результаты эксперимента показали, что у добровольцев, которые действительно интересовались покемонами, есть отельная часть головного мозга, которая отвечает за распознавание персонажей. Она расположена в части мозга, отвечающей за "ассоциация", тем самым происходит сравнение с животными.

Учёные отметили, что "образная" часть головного мозга имеет собственное положение и размер, поэтому может смещаться в зависимости от рассмотрения предметов центральным или периферическим зрением. Данное явление получило название - "теория смещения эксцентриситета". Специалисты намерены изучать его дальше.