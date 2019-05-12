Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя на улице
12 мая 2019, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве за распитие алкоголя в общественном месте задержали Александра Емельяненко. Российский боец смешанных единоборств был задержан сотрудниками полиции в Южном административном округе столицы.
Сообщается, что в момент задержания Емельяненко находился на улице Восточной возле дома номер 2, корпус 2, передаёт ТАСС. «Мужчина доставлен в полицию, на него составлен административный протокол», - рассказали в Главном управлении МВД России.
Александр Емельяненко приходится младшим братом Фёдору Емельяненко. Ранее Александр не единожды имел проблемы с законом из-за алкоголя.