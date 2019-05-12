МВД: Уменьшение размеров дорожных знаков может привести к увеличению ДТП

Представители МВД сообщили, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению ДТП на дорогах. Отмечается, что с 1 мая в России должно было начать действовать разрешение об установке в городах дорожных знаков уменьшенного размера.

"Учитывая, что данный предварительный национальный стандарт не включен в перечень документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на территории РФ...на добровольной основе может повлечь риски возникновения дорожно-транспортных происшествий", - передаёт слова пресс-службы МВД ТАСС.

В ведомстве отметили, что на данный момент информация об разрешении, которое позволяет устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера, на сайте Росстандарта отсутствует. По их мнению, нормы, указанные в предварительном национальном стандарте, противоречат Конвенции о дорожных знаках и сигналах и другим нормам в области безопасности дорожного движения и ПДД.

В качестве эксперимента уменьшенные знаки установили в Москве, Саратове, Владимире и Калининграде