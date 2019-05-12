Медведева ответила канадскому фигуристу, предложившему ей руку и сердце

Фигуристка Евгения Медведева ответила своему канадскому коллеге Наму Нгуену, который позвал россиянку замуж через Instagram. Сердце фигуриста покорил воздушный поцелуй девушки.

19-летняя Медведева недавно опубликовала в соцсети короткое видео, в котором на камеру посылает воздушный поцелуй. После этого 20-летний канадец в комментариях написал Евгении «Выходи за меня!». Девушка ответила Нгуену, что согласится стать его женой «в следующей жизни».

Многие из поклонников Медведевой пришли в восторг от её игривого образа на видео. Однако, нашлись и те, кому ролик показался слишком вульгарным.