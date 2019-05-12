В Крыму на строящейся трассе "Таврида" произошло ДТП с участием легкового автомобиля Ford Fiesta и грузовика MAN. В результате ДТП погибли три человека. Личности погибших устанавливаются.

Авария произошла на 130-м километре трассы в районе поворота на село Сенное. Водитель Ford Fiesta, который двигался со стороны Феодосии в сторону Симферополя, допустил выезд с проезжей части вправо на обочину, после чего выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком MAN. В ДТП погиб водитель легкового автомобиля и два пассажира.

К месту происшествия немедленно были направлены службы экстренного реагирования, в том числе оперативная группа 8 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда Федеральной Противопожарной службы. По данным регионального управления МЧС, всего в ликвидации последствий ДТП задействованы 13 человек и 5 единиц техники в том числе от МЧС 2 человека личного состава и 1 единица техники.

Движение автомобильного транспорта не затруднено.