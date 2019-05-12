"Это фантазии", - высказался российский адмирал о сообщениях Норвегии о военном использовании белух

Российский адмирал, командовавший Северным флотом в 1999-2001 годах Вячеслав Попов опроверг использование на флоте белух. В конце апреля норвежские СМИ сообщили, что рыбаки в море обнаружили белуху, на теле которой они заметили стяжку, на которой находилось крепление для камеры GoPro.

На ремне латиницей было написано Equipment St.Petersburg. По мнению норвежских ученых, кита-белуху могли тренировать российские моряки для использования в качестве сил специального назначения. По мнению Попова, кит, обнаруженный у берегов Норвегии, скорее всего, имеет отношение к ученым, - сообщает "Интерфакс"

"Это фантазии тех, кто это написал", - прокомментировал адмирал сообщения норвежских СМИ о том, что обнаруженный у берегов страны кит может иметь отношение к Северному флоту РФ.

Попов предположил, что обнаруженная на морском животном экипировка использовалась учеными, которые отслеживают перемещения китов.

В Институте проблем экологии и эволюции имени Северцова подтвердили, что российские военные работают с китами-белухами. Заместитель руководителя программы "Белуха - белый кит" Дмитрий Глазов рассказал, что "в Санкт-Петербурге есть институт, который сотрудничает с военными по изучению животных для прикладных целей, он работает и в Казачьей бухте на Черном море, и в Мурманске". По его мнению, кит просто "сбежал" из своего места содержания.