Продюсер Андрей Разин обратился к вдове Сергея Доренко Юлии

Продюсер, политик и общественный деятель Андрей Разин обратился к вдове главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко радиоведущей Юлии Доренко. На 12 мая было запланировано прощание с известным журналистом Сергеем Доренко в траурном зале на Троекуровском кладбище. Но ранним утром появилось сообщение об отмене церемонии.

Прощание с Сергеем Доренко сегодня не состоится, выдавать тело вдове журналиста запретила полиция

Между самыми близкими родственниками журналиста возник спор: похоронить тело в гробу или кремировать. Дочери Доренко от первого брака Екатерина и Ксения настаивали на повторной судмедэкпертизе и захоронении тела отца в гробу.

Но, как известно, после прощания планировалось провести кремацию.

Андрей Разин, который дружил с журналистом, обратился к вдове Сергея Доренко. "Хочу обратиться к последней супруге Серёжи Доренко. Юлия, умоляю, не сжигайте Серёжу. Он должен быть похоронен в гробу, как православный человек", - обратился Разин.

По словам продюсера, "он всегда любил православие, он всегда любил землю". "Я прошу Вас не делать этого. Не лишайте всех его детей и остальных людей памяти о нем. Они должны приходить на кладбище и видеть могилу. Они должны помнить о том, что у них был отец", - убеждает Юлию Разин.

"Зачем его сжигать? Ещё раз прошу Вас: одумайтесь, отмените это безумное решение. Я не знаю, на чем оно основано, но я считаю, что оно провокационное и вы совершаете очень большой грех", - высказал мнение политик.

"Если вам нужна какая-то помощь, я всегда её окажу, но, пожалуйста, прислушайтесь к моей просьбе и предайте его тело земле", - просит Юлию Доренко Андрей Разин.

У Доренко остались мама, вдова Юлия, пятеро детей от двух браков.