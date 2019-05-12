Московские мотоциклисты намерены провести мотопробег в память о Сергее Доренко

Московские мотоциклисты намерены провести мотопробег в память о радиоведущем Сергее Доренко. Доренко любил байки, предпочитал перемещаться по улицам столице на мотоцикле. И умер 9 мая, возвращаясь из Переславля -Залесского на мотоцикле.

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Провести мотопробег в память о Сергее Доренко идею выдвинул журналист Илья Жегулёв. Жегулёв рассказал в Facebook, что Доренко умер на "Триумфе", который он купил две недели назад. По его словам, на разных байках он катается более 20 лет.

Всех желающих принять участие в мероприятии мотоциклистов приглашают собраться в воскресенье, 12 мая, в 14 часов у редакции радиостанции "Говорит Москва" на Пятницкой улице, д.25, стр.1.

Мотоциклисты проедут по внутренней стороне Садового кольца через Садовую-Кудринскую, Садовую-Каретную улицу, Земляной Вал, переедут через реку по Краснохолмскому мосту, затем развернутся и поедут в обратную сторону. Участники мероприятия также собираются возложить цветы на месте гибели Сергея Доренко, сообщили на сайте "Говорит Москва".

Прощания с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище сегодня не будет.