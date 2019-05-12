По делу о гибели помощника прокурора в Москве задержан его друг - тоже сотрудник прокуроры

По делу о гибели помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова в Москве задержан его друг, также сотрудник прокуратуры. Некрасова, которому было 23 года, нашли мертвым в съемной квартире.

В Москве обнаружили мертвым помощника прокурора

По данным издания Znak.com со ссылкой на источник в следственном управлении СКР по Северо-Восточному округу Москвы, мужчину подозревают в непредумышленном убийстве коллеги - близкого друга.

По некоторым данным, задержанный мог случайно задушить своего друга во время интимных отношений.

По сообщению Telegram-канала Baza, причиной смерти, по предварительным данным, стала асфиксия. На теле молодого человека найдены синяки и кровоподтёки, а во рту — галстук.

Официальных комментариев по факту смерти сотрудника прокуратуры пока не было.