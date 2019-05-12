Главная причина ожирения россиян - наличие водопровода, стиральных машин и пульта от телевизора

Главный внештатный диетолог Минздравав Виктор Тутельян очень самобытно объяснил причину ожирения россиян. Его слова позабавили пользователей Сети и породили большое количество мемов.

«Раньше больше ходили, гуляли, стирали вручную, воду из колодца носили... Раньше все активно занимались спортом. А сейчас что? Сейчас для нас трагедия, когда дома пульт от телевизора потерялся, надо встать, шагнуть - уже тяжело», - заявил академик.



В Сети тут же решили, что теперь в национальном проекте "Здоровье непременно появятся новые пункты:

— отрубить всем водопровод,

— запретить стиральные машины,

— уничтожить пульты от телевизоров,

— развивать спорт.

"А что будет, если вода в колодце кончится? Мы опять потолстеем?",- задают вопросы в Интернет-сообществе.