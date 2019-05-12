Главная причина ожирения россиян - наличие водопровода, стиральных машин и пульта от телевизора
12 мая 2019, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]
Главный внештатный диетолог Минздравав Виктор Тутельян очень самобытно объяснил причину ожирения россиян. Его слова позабавили пользователей Сети и породили большое количество мемов.
«Раньше больше ходили, гуляли, стирали вручную, воду из колодца носили... Раньше все активно занимались спортом. А сейчас что? Сейчас для нас трагедия, когда дома пульт от телевизора потерялся, надо встать, шагнуть - уже тяжело», - заявил академик.
В Сети тут же решили, что теперь в национальном проекте "Здоровье непременно появятся новые пункты:
— отрубить всем водопровод,
— запретить стиральные машины,
— уничтожить пульты от телевизоров,
— развивать спорт.
"А что будет, если вода в колодце кончится? Мы опять потолстеем?",- задают вопросы в Интернет-сообществе.