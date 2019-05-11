Виталий Милонов прокомментировал некрофилию мужа юриста ФБК Любови Соболь

Юрист так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь оказалась в безвыходной ситуации. После распространения информации о муже некрофиле и его связях с «похоронной мафией» соратница Навального может проиграть выборы в Мосгордуму.

Расследование Федерального агентства новостей (ФАН) о патологических увлечениях Сергея Мохова заставило остро отреагировать Любовь Соболь. В публикации в Twitter юрист ФБК назвала появившиеся в СМИ материалы заговором и «черным пиаром». При этом опровергнуть данные о некрофильских замашках супруга женщина не смогла.

О пристрастиях мужа Любови Соболь стало известно от него самого. Антрополог лично рассказал о тяге к загробному миру в интервью. По его словам, странное влечение произошло после потери отца в детском возрасте. Помимо этого специалист в области судебной психиатрии составил психотип некрофила. Супруг юриста ФБК хорошо подходит под описание.

Журналистам ФАН также удалось выяснить, что Сергей Мохов работает на «похоронную мафию» Москвы. По данным агентства, антрополог лоббирует интересы бандитов в СМИ. В материале говорилось о том, что Любовь Соболь идет в Мосгордуму, чтобы, в том числе отстоять интересы кладбищенских воротил и передать им Ваганьковское кладбище.

Ситуацию с появлением компромата на Сергея Мохова и реакцию Любовь Соболь прокомментировал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Милонов считает, что соратница не чистого на руку блогера Алексея Навального оказалась в незавидном положении. Теперь многим стало ясно, что Соболь намерена отстаивать в Мосгордуме интересы «похоронной мафии», а не жителей столицы.