Митрополит Иларион: служба в армии не является необходимой для каждого мужчины

Председатель Отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Волоколамский Иларион в субботу, 11 мая, заявил, что служба в армии не является необходимостью для каждого мужчины.

Священнослужитель, однако, отметил, что в случае призыва гражданин обязан исполнить свой долг перед родиной, передает телеканал "Россия-24".

Митрополит Иларион добавил, что профессиональная армия способна значительно эффективнее достигать цели, которые перед ней ставит государство. По его мнению, некоторые люди совершенно не склонны к военной службе, а у некоторых имеются предубеждения против этого рода деятельности. Они вряд ли могут успешно выполнять необходимые задачи.