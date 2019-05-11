Близкий друг Сергея Доренко рассказал, о чем они говорили за несколько часов до смерти журналиста

Близкий друг Сергея Доренко писатель, художник, переводчик с китайского языка Бронислав Виногродский опубликовал последнее прижизненное фото журналиста. Доренко умер 9 мая. Ему было 59 лет.

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9 мая главный редактор радиостанции "Говорит Москва" на своем мотоцикле приезжал к другу домой. По словам Виногорского, "обычно он заезжает, посидит минут 15 и едет куда-то дальше". А в этот раз посидел, попросил попить воды, от еды и чая отказался.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бронислав Виногродский (@bvinogrodskiy)9 Май 2019 в 11:47 PDT

Друг Доренко отметил, что он жаловался на плохое самочувствие. "Сказал, что давление и мушки перед глазами", - рассказал мужчина.

"Мы, наверное, часа полтора поговорили, может, час. Беседовали про праздник, про предков. Добрая и доверительная беседа", - рассказал друг Доренко "Звезде".

Как рассказал Бронислав Виногродский, пока Сергей был у него, ему позвонила мама, вспоминала про его покойного отца - военного летчика. Потом он сам позвонил сыну Прохору. И потом рассказывал про своих предков - дедушек и бабушек, про детей. "Он был какой-то мягкий", - вспомнил китаевед в интервью 5 каналу.

"Он был самым великим радиожурналистом в России. Он был очень необычным и ярким человеком. Я очень его любил", — цитирует RT Виногродского.

Прощание с Сергеем Доренко будет 12 мая.