Раймонд Паулс: немного о своей юности и о праздниках

Разговорить прославленного композитора Латвии Раймонда Паулса бывает сложно. Раймонд Вольдемарович – человек настроения. Но если он начинает говорить, то это действительно интересно! Нашему спецкору удалось немного побеседовать с Маэстро.

- Раймонд Вольдемарович, как у Вас настроение сегодня?

- Солнце светит, тепло, весна. Хорошо.

- Раймонд Вольдемарович, я не один раз у вас брала интервью, но вы практически никогда не говорили о своей юности. Вы избегаете эту тему?

- Не говорил? Тогда вы плохо слушали. Я рассказывал о своей юности.

- Это правда, что вы деревенский мальчишка? Родились в деревне?

- Нет. Я родился в Риге. Это моя мама родилась в селе. Семья у меня была простая, рабочая. Жили просто, трудились. Отец зарабатывал мало, а труд был тяжелым. Он был стеклодувом. Труд, который забирает здоровье. И большая нагрузка на легкие. Раньше же не было никакой техники. Все приходилось делать самому. Своими легкими.

- Это правда, что ваша семья была музыкальной?

- Мой отец играл на ударных инструментах. Так подрабатывал.

- Раймонд Вольдемарович, некоторые СМИ пишут, что Вас звали в детстве Ояр. Это верно?

- Тогда принято было давать два имени. Меня в детстве называли Ояр. А потом почему-то запретили иметь два имени. И мама решила, что слишком много Ояров в Латвии, и стали называть меня Раймонд. И у моего отца первое имя Владимир. Потом оно изменилось, и он стал Вольдемаром. Такая история.

- Говорят, что смена имени изменяет судьбу человек. Вы в это верите?

- Судьба дается при рождении. Меняй имя или не меняй. Я не думал об этом.

- Весна и лето для Латвии – время праздников. И день независимости, и национальный праздник Лиго. Вы любите праздники? Отмечаете их?

- Когда светит солнце, то уже хорошо. Тогда и настроение хорошее. Я спокойно отношусь к праздникам. Но семьей мы собираемся за столом и отмечаем. Но особых волнений и восторга у меня нет по поводу праздников. Я человек без особых эмоций. Пенсионер. О теплых носках думать теперь нужно мне, а не о веселье. Прошло то время, когда можно было ночи не спать, гулять, творить. Это уже в прошлом. И хорошо.

- Благодарю за разговор.