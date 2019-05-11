В Крыму приостановили подъем судна из-за риска утратить полотна Айвазовского

Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев сообщил, что подъём судна "Генерал Коцебу", затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма в 12 милях от мыса Тарханкут, приостановлены из-за хранившихся на нём картин великого российского художника.

Руководитель экспедиции отметил, что на затонувшем пароходе найдены, предположительно, полотна и кисти Ивана Айвазовского.

"Нужно провести масштабную операцию, вытащить картины из-под двухметрового слоя ила, извлечь из трюма, тогда полностью откроется стена, на которой видны фрагменты картин", - отметил Дунаев ТАСС.

Эксперт добавил, если неаккуратно поднять корабль, то есть возможность утратить бесценные исторические артефакты.